Prinz Harry fühlt sich nach Treffen mit Charles erleichtert

Prinz Harry (41) scheint nach dem emotionalen Familientreffen mit König Charles (77) sichtlich aufgeatmet zu haben. Anfang Juli reisten der Herzog von Sussex und seine Frau Herzogin Meghan (44) mit den Kindern nach Großbritannien, wo Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) ihren Großvater nach vier Jahren endlich wiedersahen. Das Treffen fand in Highgrove in Gloucestershire statt. Laut dem Magazin Hello! fühlt Harry sich nach dem Wiedersehen regelrecht "beflügelt" und "energiegeladen" – und plant bereits weitere Familientreffen in Großbritannien.

Die positive Stimmung hält Harry offenbar auch in seinem anhaltenden Rechtsstreit um Polizeischutz auf Trab. Gegenüber Hello! erklärte eine Quelle: "Er wird die Sache weiter verfolgen, bis RAVEC (das britische Gremium, das über den Personenschutz der Royals entscheidet) zustimmt, die Bedingungen umzusetzen, die vor einem Richter im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung klargestellt wurden. Es geht darum, dass das Innenministerium das umsetzt, was es vor Gericht zugesagt hat." Konkret geht es um die Einberufung eines Risikomanagement-Boards zur Bewertung von Bedrohungen gegen ihn – eine Einschätzung, die seit sieben Jahren nicht mehr vorgenommen wurde. Seit dem Rückzug des Paares aus dem aktiven Königshaus im Jahr 2020 haben Harry und Meghan, deren Netflix-Serie gerade erst für einen Emmy nominiert wurde, keinen automatischen Polizeischutz mehr. Die britische Zeitung The Sun berichtete bereits im vergangenen Dezember, dass das Innenministerium erstmals eine entsprechende Bedrohungsanalyse angeordnet hat. Im Herbst reist Harry für die jährlichen WellChild Awards erneut nach London, und auch für die Invictus Games 2027 in Birmingham ist ein weiterer Großbritannien-Besuch geplant.

Beim jüngsten Besuch in Großbritannien reiste Harry zunächst allein nach London – aus Sicherheitsgründen und ohne seine Familie. Meghan war zwar für öffentliche Termine in Birmingham eingeplant, trat dort jedoch nicht auf. Zu dem privaten Familientreffen in Highgrove reiste sie allerdings an. Bereits in einem emotionalen Statement während der Gerichtsverhandlung im Dezember 2023 hatte Harry seine Motivation für den Sicherheitsstreit deutlich gemacht: "Das Vereinigte Königreich ist ein zentraler Teil des Erbes meiner Kinder und ein Ort, an dem ich möchte, dass sie sich genauso zu Hause fühlen wie dort, wo sie derzeit in den USA leben. Das kann jedoch nicht passieren, wenn es nicht möglich ist, sie auf britischem Boden zu schützen", fügte er hinzu. Zuvor hatte die Familie noch gemeinsam Europa bereist, bevor sie ins Vereinigte Königreich weiterzog.

Beim Treffen in Highgrove sorgte aber nicht nur das Wiedersehen mit Charles für Schlagzeilen. Auch Camilla (79) war dabei. Der Palast nannte den Besuch eine "private Familienangelegenheit". Adelsexpertin Sally Bedell Smith lieferte auf Substack eine mögliche Erklärung für Camillas Anwesenheit. "Bezeichnenderweise stand Königin Camilla an der Seite ihres Mannes, nicht zuletzt, um als Zeugin für Charles' Umgang mit seinem unberechenbaren jüngeren Sohn zu fungieren", schrieb sie. Und während die Royals im Grünen zusammenkamen, war William zeitgleich bei einem Wohltätigkeits-Polospiel in Windsor.

Dass Camilla überhaupt Thema wurde, lag auch an der Vorgeschichte. Harrys Verhältnis zu seiner Stiefmutter galt seit Langem als schwierig. In seinen Memoiren "Spare" hatte er ihr vorgeworfen, private Details über ihn und William an die Presse weitergegeben zu haben. Sie habe ihn "auf ihrem persönlichen PR-Altar geopfert", um selbst besser dazustehen. In einem Interview mit ABC hatte Harry zwar betont, Camilla sei "keine böse Stiefmutter". Doch die Nähe zur Presse nannte er zugleich "gefährlich".

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