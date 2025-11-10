Warum Jana Kramer im "One Tree Hill"-Finale fehlte

Jana Kramer (41) hat enthüllt, warum ihre Figur Alex Dupre im Finale der beliebten Serie "One Tree Hill" fehlte. Während einer Veranstaltung des Podcasts "Drama Queens" erklärte die 41-Jährige, dass ihr Musiklabel sie nicht bis zum Ende in der Serie bleiben ließ. "Ich durfte die Serie nicht beenden", sagte Jana. "Ich musste auf Radiotour." Die 41-Jährige sprach darüber, dass männliche Künstler offenbar mehr Spielraum hatten: "Die Männer konnten beides machen", erklärte sie.

Jana, die 2009 zur Serie stieß und bis zur neunten Staffel dabei war, verließ die Produktion überraschend, was Fans und Zuschauer überraschte. Sie erklärte weiter, dass ihre Figur keinen richtigen Abschluss in der Handlung erhalten habe, was ihr bis heute schwerfällt. Sie sagt, dass sie ohne ein finales Kapitel für Alex noch immer "leer" empfinde und dass Schauspielerei – neben dem Muttersein – ihre Nummer eins sei. Dennoch fand Jana in der Musik großen Erfolg: Ihre Debütsingle "Why Ya Wanna" wurde ein Hit, und 2013 gewann sie den ACM-Award als "Top New Female Artist". Ihr späteres Album "Thirty One" brachte ihr mit "I Got the Boy" weitere Aufmerksamkeit ein.

Neben Jana hat auch der Rest des Casts die Serie nicht vergessen. Der Podcast Drama Queens, moderiert von Janas ehemaligen Kolleginnen Sophia Bush (43), Bethany Joy Lenz (44) und Hilarie Burton (43), beleuchtet regelmäßig die Serie und bietet Fans Einblick in die Dreharbeiten. Sophia beschrieb im Gespräch mit People, wie wertvoll dieser Rückblick für sie ist: "Die Möglichkeit, all die schönen Erinnerungen festzuhalten, ist ein Geschenk." Für viele bleibt "One Tree Hill" ein Herzstück ihrer Karriere – und auch Jana hofft auf eine Möglichkeit, eines Tages ihren Charakter für einen neuen Abschluss vielleicht noch einmal wieder aufleben zu lassen.

Getty Images Jana Kramer beim iHeartRadio Music Festival 2025

Getty Images Jana Kramer beim iHeartRadio Jingle Ball 2024

Getty Images Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz und Sophia Bush im September 2022