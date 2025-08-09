So wuppt Jana Kramer das Co-Parenting mit Ex Mike Caussin

Jana Kramer (41) und ihr Ex-Mann Mike Caussin (38) zeigen, wie modernes Co-Parenting funktionieren kann. Wie die Schauspielerin und Sängerin jetzt auf Instagram verriet, arbeiten sie eng zusammen, um ihren beiden Kindern Jolie und Jace das Beste zu bieten. Besonders lobte sie Mikes Flexibilität, wenn ihr eigener Zeitplan kurzfristige Änderungen erfordert. Unterstützt werden die beiden außerdem von Janas aktuellem Ehemann Allan Russell (44), mit dem sie auch einen Sohn, den 20 Monate alten Roman, hat. "Wir alle müssen ein Team sein, wenn etwas ansteht", erklärte sie.

Das ehemalige Ehepaar hat im Laufe der Zeit Anpassungen an den ursprünglichen Rahmenbedingungen ihrer Elternabsprachen vorgenommen, um den Alltag für alle Beteiligten einfacher zu gestalten. Während Jana früher streng auf eine Einhaltung des festgelegten Plans bestand, sieht sie jetzt, wie wichtig es ist, flexibel zu sein und Veränderungen zuzulassen – stets mit dem Fokus auf das Wohl der Kinder. Eine besonders herzliche Szene beschrieb Jana 2023 im Podcast "Whine Down", als Mike spontan die gemeinsamen Kinder ins neue Zuhause von ihr und Allan brachte und sogar einen Drink mit Allan teilte. Jana erinnert sich: "Ich hätte nie gedacht, dass wir mal so weit kommen, aber es ist wirklich schön."

Trotz der Harmonie in Bezug auf die Kinder war der Weg dahin nicht immer leicht. In der Vergangenheit sorgte vor allem die finanzielle Abwicklung der Trennung für Konflikte zwischen Jana und Mike. Die beiden waren sich oft uneinig darüber, wie die Unterhaltszahlungen geregelt werden sollen. Doch es scheint, als hätten sie mittlerweile ihre Differenzen überwunden und sich erfolgreich auf das fokussiert, was wirklich zählt: eine glückliche Kindheit für Jolie und Jace. Jana betont immer wieder, wie sehr die Mutterschaft sie als Person gestärkt hat, und sieht in der Aufgabe, für ihre Kinder da zu sein, ihre größte Erfüllung.

Getty Images Jana Kramer und Mike Caussin bei einem Event in Los Angeles im März 2019

Instagram / kramergirl Allan Russell und Jama Kramer mit ihren Kindern

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer im Dezember 2023