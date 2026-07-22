Little-Mix-Sängerin Jade Thirlwall und Jordan sind getrennt

Nach rund sechs gemeinsamen Jahren soll es zwischen Jade Thirlwall (33) und Jordan Stephens (34) vorbei sein. Wie die Zeitung The Sun berichtet, haben die Little Mix-Sängerin und der Musiker – bekannt als eine Hälfte des Duos Rizzle Kicks – ihre Beziehung beendet. Zuletzt zeigten sich die beiden im Februar gemeinsam bei den Brit Awards. Seitdem wurden sie nicht mehr zusammen gesehen. Auffällig: Jade erschien auch bei der Hochzeit ihrer Bandkollegin Perrie Edwards (33) in diesem Sommer ohne Jordan. Auf Social Media haben beide bereits gemeinsame Fotos entfernt – sie folgen sich jedoch noch gegenseitig.

Ein Insider schilderte die Hintergründe: "Jade und Jordan hatten eine sehr ernste und liebevolle Beziehung, aber in letzter Zeit haben sie einige offene Gespräche über ihre Zukunft geführt und sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Es war keine leichte Zeit, aber beide haben sich in die Arbeit gestürzt." Die Trennung soll sich bereits früher in diesem Jahr vollzogen haben. Freunde des ehemaligen Paares, das gemeinsam in London und Margate lebte, hoffen laut dem Bericht noch auf ein Liebescomeback.

Hinweise auf mögliche Turbulenzen lieferte Jade auch in einem Interview mit dem Magazin Fader, in dem sie jüngst über ihre neue Musik sprach: "Ich schreibe gerade. Was auch immer ich im Moment privat durchmache – ich fange an, es aufzuschreiben." Kennengelernt hatten sich Jade und Jordan während des Lockdowns im Jahr 2020 – über Instagram-DMs und anschließende Zoom-Dates, bei denen die beiden sogar Anzüge trugen und so taten, als wären es Geschäftsmeetings. Ihr erstes persönliches Treffen fand coronabedingt mit Abstand im Greenwich Park statt.

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Getty Images Jordan Stephens und Jade Thirwall im Februar 2023

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IMAGO / Capital Pictures Jade Thirlwall , 2025

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Instagram / @jadethirlwall Jade Thirlwall mit Jordan Stephens

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