Mordfall um D4vd: Celeste Rivas Hernandez' letzte Stunden

Der Mordfall rund um den Sänger D4vd (21) nimmt immer grausamere Züge an. Laut einem neunseitigen Dokument der Staatsanwaltschaft des Los Angeles County, über das CNN berichtet, soll die 14-jährige Celeste Rivas Hernandez in den letzten Stunden ihres Lebens damit gedroht haben, belastendes Material über ihre Beziehung mit dem Musiker öffentlich zu machen, um seine Karriere zu ruinieren. Kurz zuvor hatten sich die beiden nach einem heftigen Streit am 22. April 2025 getrennt – ausgelöst, so die Staatsanwaltschaft, durch Eifersucht und das Gefühl Celestes, von D4vd manipuliert worden zu sein. Der Sänger soll sie in dem Glauben gelassen haben, eine gemeinsame Zukunft zu haben. Laut Anklage schickte er ihr nach dem Streit noch in derselben Nacht ein Uber nach Hause, das sie zu ihm in die Hollywood Hills brachte. Wenig später soll er sie erstochen und anschließend brutal zerstückelt haben.

Die Staatsanwaltschaft schildert die darauffolgenden Tage in erschreckenden Details: D4vd habe im Internet zwei Kettensägen, einen Leichensack, schwere Wäschebeutel und einen aufblasbaren blauen Pool bestellt. Celestes Überreste seien in diesem Pool zerstückelt worden, kleine blaue Kunststofffragmente konnten laut Anklageschrift dem Pool zugeordnet werden. Teile der Leiche wurden in den Leichensack gestopft, andere in einen Müllbeutel – beides landete im vorderen Kofferraum seines Tesla. Schon am Abend nach der mutmaßlichen Tat feierte D4vd eine Album-Release-Party. Celestes Überreste wurden erst am 8. September 2025 von der Polizei im beschlagnahmten Fahrzeug entdeckt – einen Tag nach ihrem 15. Geburtstag. D4vds Anwältin Blair Berk betonte gegenüber CNN jedoch, dass die Beweise zeigen würden, dass D4vd Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet habe und nicht die Ursache ihres Todes gewesen sei.

D4vd, der bürgerlich David Burke heißt, ist vor allem für seinen viralen Hit "Romantic Homicide" bekannt. Besondere Aufmerksamkeit erregt dabei das Musikvideo zu dem Song, in dem er über dem blutenden Körper einer Frau in einem weißen Kleid steht. Mit seinem Durchbruch-Song schrieb er auch den Soundtrack zum Videospiel "Fortnite" und ergatterte einen Millionen-Dollar-Plattenvertrag. Celeste und er sollen sich bereits 2022 kennengelernt haben – sie war damals gerade elf Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm neben Mord ersten Grades auch kontinuierlichen sexuellen Missbrauch eines Kindes unter 14 Jahren sowie die unrechtmäßige Verstümmelung einer Leiche vor. Seit seiner Verhaftung im April sitzt D4vd in Haft. Derzeit findet in Los Angeles eine Voranhörung statt, bei der Richterin Charlaine F. Olmedo prüft, ob die Beweise für einen Prozess ausreichen.

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Imago D4vd bei den 2023 Streamy Awards in Century City

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Getty Images D4vd und seine Verteidigerin Marilyn Bednarski bei der Anklageverlesung in Los Angeles

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Imago D4vd, Sänger

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Wie schätzt ihr die Voranhörung ein – kommt es eurer Meinung nach zum Prozess gegen D4vd? Die Beweislage wirkt stark – ein Prozess ist wahrscheinlich. Eher nicht – die Verteidigung könnte genügend Zweifel säen. Ergebnis anzeigen