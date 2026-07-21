Psychische Gewalt? "Ex on the Beach"-Fans kritisieren Sender

Bei Ex on the Beach kommt es zu einem heftigen Eklat in der Badewanne: Brenda Brinkmann (23) und ihr Ex-Freund Laurenz Pesch (25) geraten während einer Aussprache völlig aneinander. In der aktuellen Folge der Realityshow eskaliert der Streit, als Brenda ihrem Verflossenen vor laufenden Kameras an den Kopf wirft, sein Vater habe recht und Laurenz sei ein "Niemand". Während die beiden zusammen in der Wanne sitzen, streckt die Influencerin ihrem Ex dann sogar demonstrativ ihren Fuß direkt ins Gesicht – eine Szene, die nun im Netz hohe Wellen schlägt und für großen Ärger bei den Fans sorgt. Dort melden sich zahlreiche Zuschauer zu Wort, die vom Sender klare Konsequenzen fordern und eine eindeutige Einordnung des gezeigten Verhaltens verlangen.

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Show häufen sich kritische Kommentare, in denen User von emotionaler und psychischer Gewalt sprechen und auf eine Kennzeichnung bestehen. Einige Fans ziehen Parallelen zu einer früheren Prominent getrennt-Szene mit Aleksandar Petrovic (35), die im TV bereits als psychische Gewalt eingeblendet worden war – und verlangen jetzt dieselbe Reaktion der Produktion. "Das muss zwingend gekennzeichnet werden! Wenn ihr das bei Aleks Petrovic als psychische Gewalt gekennzeichnet habt, müsst ihr das hier auch tun. Wenn's andersherum gewesen wäre, wäre da sicher schon ein Hinweis. Das müsst ihr besser machen", moniert ein User. Eine andere Person wird noch deutlicher und schreibt: "Das muss gekennzeichnet werden, Brenda übt in der Aussprache klar emotionale/psychische Gewalt aus. Hier sieht man klar wiederholtes Herabsetzen, Beschimpfen, Demütigen und Einschüchtern. Wäre es andersherum gewesen und Laurenz hätte sie so angegangen, würden alle steil gehen." Auch ein weiterer Kommentar betont mit Blick auf die Fußszene: "Mich hätte es interessiert, wie der Sender reagiert hätte, wenn ein Mann einer Frau den Fuß ins Gesicht gestreckt hätte – sehr, sehr grenzwertig."

Wie hoch die Wellen nach der Ausstrahlung schlugen, zeigte sich auch in weiteren Reaktionen im Netz. Unter Posts zur Sendung war von "ganz klarer psychischer Gewalt" die Rede. Andere Zuschauer schrieben Sätze wie "Je mehr Brenda redet, desto mehr ist man auf seiner Seite" oder "Ich hab keine Worte mehr für Brenda. Ihr Verhalten geht unter die Gürtellinie". Viele stellten sich damit deutlich hinter Laurenz. "Mir tat Laurenz so leid. Egal, was er gemacht hat – man geht mit einer Person, die man so sehr geliebt hat, nicht so um. Auch das mit dem Fuß ist einfach übergriffig", kommentierte eine Userin. Brisant war außerdem: Schon vor dem Wiedersehen hatte Laurenz öffentlich eingeräumt, dass die Trennung bei ihm noch längst nicht verarbeitet war.

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