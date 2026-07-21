"MrsBeast": YouTuber MrBeast hat Partnerin Thea geheiratet

MrBeast (28) ist unter der Haube: Der Social-Media-Star, bürgerlich James Donaldson, hat seiner Partnerin Thea Booysen das Jawort gegeben und teilt die frohe Nachricht nun auf Instagram. In einer Reihe professioneller Hochzeitsfotos zeigt der YouTuber den besonderen Tag: In einem eleganten weißen Blazer mit passender Rose am Revers und schwarzer Hose steht er vor dem Traualtar. An seiner Seite strahlt Thea, die sich auf der Plattform inzwischen Thea Donaldson nennt, in einem weißen Traumkleid mit transparenten Details. "Ich habe MrsBeast gefunden und es war der beste Tag meines Lebens", schreibt James in der Bildunterschrift.

Die Aufnahmen zeigen das frisch verheiratete Paar innig bei der Feier in einer romantischen Location, umgeben von Freunden und Familie. Die Braut trägt ein enganliegendes Kleid mit leicht durchscheinendem Stoff, das ihre Silhouette betont, dazu einen langen Schleier – passend zum eher schlichten, aber stylischen Look des Bräutigams. Bei den Fans sorgt der Beitrag für Begeisterung: Zahlreiche Glückwünsche sammeln sich unter dem Post – darunter auch ein Kommentar von Fußballstar Erling Haaland (26), der seine Freude mit einem Feuer-Emoji ausdrückt. Ein Fan bringt die Stimmung der Community auf den Punkt: "Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche euch beiden ein Leben voller Glück."

James und Thea lernten sich im Jahr 2022 bei einem Abendessen eines gemeinsamen Freundes kennen – ein zufälliges Treffen, das ihr Leben für immer verändern sollte. Kurz darauf wurden die beiden ein Paar. Seinen Heiratsantrag gestaltete der Internetstar auf seine eigene spielerische Art: Er ließ zunächst eine große Schachtel fallen, um Aufmerksamkeit zu erregen, bevor er Thea den Ring überreichte und um ihre Hand anhielt. Gegenüber People verriet MrBeast zuvor, dass er sich eine besondere Hochzeit wünsche: "Wir denken darüber nach, es irgendwo auf einer Insel zu tun, wo wir weit weg von allen sind."

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Imago Jimmy Donaldson alias MrBeast und Thea Booysen bei der Premiere von "Marty Supreme" in Los Angeles

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Imago Thea Booysen und MrBeast (Jimmy Donaldson) bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena, Elmont, New York

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Imago MrBeast (Jimmy Donaldson) und Thea Booysen bei der Breakthrough Prize Ceremony 2025 in Santa Monica