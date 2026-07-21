"Ja gesagt": Fetty Wap & seine Partnerin Alexis sind verlobt

Fetty Wap (35) schwebt im siebten Himmel: Der Rapper hat seiner Partnerin Alexis einen romantischen Heiratsantrag gemacht – und sie hat Ja gesagt. Die Influencerin machte die freudigen Neuigkeiten auf Instagram öffentlich und teilte Bilder und Videos von dem besonderen Moment. Auf einem Schnappschuss hält Alexis ihre Hand mit dem funkelnden Verlobungsring in die Kamera. Dahinter leuchtet ein Schild mit den Worten "Will you marry me?" – also: "Willst du mich heiraten?" Um die romantische Kulisse herum sind rosa Blumen in Herzform arrangiert, während zahlreiche Kerzen für die passende Atmosphäre sorgen.

Weitere Aufnahmen zeigen Fetty Wap im komplett weißen Outfit an der Seite seiner Verlobten, die in einem figurbetonten schwarzen Kleid und passenden High Heels strahlt. Zwischen Rosenblättern und rosafarbenen Blumen halten sich die beiden innig im Arm und küssen sich. Ein Video zeigt den "Wake Up"-Interpreten schließlich, wie er vor Alexis auf die Knie geht und um ihre Hand anhält. Unter dem Post häufen sich die Glückwünsche. Auch Arielle Hill, die Partnerin von Ne-Yo (46), meldet sich zu Wort und schreibt: "Ich gehe jetzt in der Ecke weinen! Glückwunsch, Freundin."

Sein Privatleben hält das Paar bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb nicht bekannt ist, wann genau die beiden ein Paar wurden. Fetty Wap, der mit bürgerlichem Namen Willie Maxwell heißt, war in der Vergangenheit unter anderem mit Realitystar Alexis Skyy (32) liiert. Der Musiker ist Vater von sechs Kindern; eines davon starb im Jahr 2021. Zuletzt sorgte er auch musikalisch wieder für Schlagzeilen: Im März veröffentlichte er sein viertes Studioalbum "Zavier", wenige Monate nach dem Ende seiner dreijährigen Haftstrafe.

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Imago Fetty Wap performt beim CMA Fest 2026 in Nashville

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Instagram / lilsex_ Fetty Wap und seine Partnerin Alexis, Juli 2026

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Instagram / lilsex_ Der Verlobungsring von Fetty Waps Partnerin Alexis

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