Trotz Depressionen: Patrick Müller legt Therapie-Pause ein

Patrick Müller (38), bekannt als Schauspieler aus der RTL-Serie Unter uns, hat sich jetzt öffentlich zu seiner psychischen Erkrankung geäußert. In einem Interview mit RTL spricht er erstmals ausführlich über seine Depressionen – und darüber, dass er nach drei Jahren intensiver Therapie nun eine unfreiwillige Pause einlegen muss. Der Auslöser für den Beginn seiner Therapie war ein schwerer Zusammenbruch: "Ich hatte wirklich einen ganz klassischen Zusammenbruch. Mein Körper hat einfach gesagt: 'So geht es nicht mehr.' Ich kam nicht mehr hoch", erinnert er sich. Rückblickend glaubt er, dass ihn die Krankheit möglicherweise schon seit seiner Kindheit begleite.

Drei Jahre lang besuchte Patrick wöchentlich sogar Doppelstunden bei seinem Therapeuten. Nun ist diese intensive Phase vorerst beendet – nicht, weil es ihm besser oder schlechter geht, sondern aufgrund von Regelungen im Gesundheitssystem. "Ich bin jetzt quasi gezwungen, eine Therapiepause zu machen", erklärt er. Nach einer bestimmten Behandlungsdauer müsse der Therapeut gewechselt werden. Zwar sehe er darin grundsätzlich einen Sinn, da ein neuer Blick hilfreich sein könne – für ihn persönlich bedeute es aber eben auch eine ungewollte Unterbrechung. Dennoch sagt er über seinen aktuellen Zustand, es gehe ihm "gerade ganz gut". Einen besonders wichtigen Lerneffekt aus der Therapie beschreibt er so: Aus einem "Ich kann nicht mehr einkaufen gehen" sei ein "Ich will gerade nicht einkaufen gehen" geworden – für ihn ein entscheidender Unterschied, weil er dadurch das Gefühl zurückgewonnen habe, wieder Kontrolle über sein eigenes Leben zu haben.

Großen Rückhalt findet Patrick in seiner Familie. Seine Frau bezeichnet er als seine wichtigste Stütze: "Am Ende des Tages ist meine Frau mit die größte Stütze, die ich habe. Alles, was ich liegen lasse, fängt sie auf." Auch mit seiner Tochter spricht er offen über seine Erkrankung – die Depressionen seien schließlich "ein Teil von mir", wie er betont. Mit seiner Offenheit möchte er ein Zeichen setzen und die Erkrankung aus der Tabuzone holen. An Betroffene richtet er den Appell, sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern Unterstützung zu suchen. Angehörige bittet er um Geduld: "Gebt den Betroffenen den Raum, unterstützt, wo ihr könnt – aber übernehmt euch auch nicht. Am Ende des Tages müssen wir es selber wollen."

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RTL / Stefan Behrens Patrick Müller am Set von "Unter uns"

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RTL / Bernd Jaworek Patrick Müller als "Unter uns"-Figur Tobias Lassner

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Instagram / actpm Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller, Schauspielerpaar

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