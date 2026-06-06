Rätsel um James Handys (†81) Freundin nach tödlicher Attacke

James Handy (†81) ist tot – und während die Welt nach seinem gewaltsamen Tod Abschied nimmt, bleiben viele Fragen über das Privatleben des Schauspielers offen. Der 81-Jährige starb nach einer Messerattacke in seinem Zuhause im Tarzana-Viertel von Los Angeles. Er lebte dort gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin und deren Sohn Michael Gledhill. Der 44-Jährige wurde am 4. Juni von der Polizei festgenommen und steht seitdem unter Mordverdacht. Die Ermittlungen der Behörden laufen noch.

Wer die Freundin des Schauspielers genau ist, hat die Polizei bisher nicht öffentlich bekanntgegeben. Auch über die Dauer ihrer Beziehung ist nichts Genaueres bekannt – lediglich, dass es sich offenbar um eine langjährige Partnerschaft gehandelt hat. Ob James jemals verheiratet war oder Kinder hatte, ist ebenfalls nicht öffentlich bekannt. Der Schauspieler hielt sein Privatleben stets weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Den Notruf hatte laut dem Los Angeles Police Department Michael selbst abgesetzt, wie People berichtete. Der 911-Anrufer soll gesagt haben: "Ich bin der Sohn des Menschen, ich habe gerade den Mann der Sünde getötet." Als die Beamten eintrafen, fanden sie James bewusstlos mit Stichwunden in der Brust im Vorgarten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.

James war über Jahrzehnte hinweg als Charakterdarsteller in Hollywood aktiv und hinterließ ein umfangreiches Filmwerk. Neben seinen Rollen in Werken wie Top Gun: Maverick und Jumanji war er unter anderem auch in "Arachnophobia" oder "Presumed Guilty" zu sehen, wo er 1991 neben Berühmtheiten wie Martin Sheen (85) und Brendan Fraser (57) spielte. Über sein Privatleben sprach er in Interviews nur selten.

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Imago Matthew Laurance, Ed O'Neill und James Handy am Set von "Popeye Doyle" (1986)

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Imago Ed O’Neill, James Handy und Matthew Laurance im Jahr 1986 für "Popeye Doyle"

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Imago Gillian Anderson, David Duchovny und James Handy am Set von "The X-Files" (1995)

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Sollte die Polizei die Identität seiner langjährigen Freundin veröffentlichen, sobald es die Ermittlungen erlauben? Ja, für Transparenz – Gerüchte vermeiden. Nein, Schutz der Privatsphäre geht vor. Ergebnis anzeigen