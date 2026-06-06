James Handy (†81): Sohn der Partnerin wegen Mordes angeklagt

Wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod von Schauspieler James Handy (†81) hat die Staatsanwaltschaft des Los Angeles County offiziell Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Michael Gledhill, der 44-jährige Sohn von James' Lebensgefährtin, wurde wegen Mordes in einem Fall angeklagt, mit dem besonderen Zusatz, dass er eine tödliche Waffe – ein Messer – eingesetzt habe. Laut Page Six soll er am Van Nuys Courthouse vorgeführt werden. Staatsanwalt Nathan Hochman erklärte in einer Pressemitteilung: "So sollte kein Menschenleben enden – in die Brust gestochen und im Vorgarten eines Hauses sterbend zurückgelassen. Das Opfer, James Handy, hätte das Recht gehabt, seine späteren Jahre in vollen Zügen zu genießen, mit all dem, wofür er so hart gearbeitet hatte, und mit den Menschen, die er liebte. Wie bei allen Mordopfern zählte sein Leben, und derjenige, der es auf so unerklärliche und brutale Weise nahm, muss zur Rechenschaft gezogen werden."

Laut Informationen, die TMZ vorliegen, soll die Mutter des Beschuldigten erklärt haben, dass ihr Sohn im Juli 2025 eine Schizophrenie-Diagnose erhalten und daraufhin Medikamente verschrieben bekommen habe. Sein Zustand sei zunehmend von Paranoia geprägt gewesen. Rund eine Woche vor der Tat soll Michael jedoch aufgehört haben, seine Medikamente zu nehmen – das habe sie erst im Nachhinein erfahren. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 26 Jahre oder gar lebenslange Haft.

James war am Morgen des 3. Juni bewusstlos und mit mehreren Stichwunden in der Brust im Vorgarten des Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, wie bereits bekannt ist. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf für tot erklärt wurde. Der am 19. Mai 1945 geborene Schauspieler war 81 Jahre alt. Er hatte in seiner langen Karriere in zahlreichen Produktionen mitgespielt, darunter "Top Gun: Maverick", Jumanji und "Arachnophobia".

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Imago Matthew Laurance, Ed O'Neill und James Handy am Set von "Popeye Doyle" (1986)

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Imago Ed O’Neill, James Handy und Matthew Laurance im Jahr 1986 für "Popeye Doyle"

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