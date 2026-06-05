Schauspieler James Handy wohl von Sohn der Freundin getötet

Hollywood trauert um einen seiner bekanntesten Charakterdarsteller: James Handy, bekannt aus Filmen wie "Top Gun: Maverick", Jumanji und "Arachnophobia", ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Der Schauspieler wurde am Mittwochmorgen bewusstlos mit einer Stichwunde in der Brust im Vorgarten eines Hauses im Tarzana-Viertel von Los Angeles aufgefunden. Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Als Tatverdächtiger gilt laut People Michael Gledhill, der 44-jährige Sohn von James' Lebensgefährtin.

Laut Berichten der Polizei von Los Angeles gab Michael, der gemeinsam mit seiner Mutter in dem Haus lebte, vor dem Eintreffen der Beamten einen rätselhaften Notruf ab. Gegenüber dem Disponenten soll er gesagt haben: "Ich bin der Sohn des Menschen, ich habe gerade den Mann der Sünde getötet." Als die Polizei am Tatort ankam, hielt Michael die Beamten an und gab sich selbst als die gesuchte Person zu erkennen. Er wurde festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Seine Kaution wurde auf zwei Millionen US-Dollar festgesetzt. Zu einem möglichen Motiv äußerten sich die Ermittler bisher nicht öffentlich.

James Handy blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück, die sich über mehr als fünf Jahrzehnte erstreckte und über 100 Rollen in Film und Fernsehen umfasste. Einem breiten Kinopublikum war er als verlässlicher Charakterdarsteller in zahlreichen Produktionen bekannt. So spielte er etwa in "Logan" einen Arzt, der Hugh Jackmans (57) Figur behandelt, und stand zuletzt 2022 für "Top Gun: Maverick" an der Seite von Tom Cruise (63) vor der Kamera. Außerdem unterstützte er Gillian Anderson (57) und David Duchovny (65) in einer Folge der dritten Staffel von Akte X.

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Imago Matthew Laurance, Ed O'Neill und James Handy am Set von "Popeye Doyle" (1986)

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Imago Ed O’Neill, James Handy und Matthew Laurance im Jahr 1986 für "Popeye Doyle"

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Imago Gillian Anderson, David Duchovny und James Handy am Set von "The X-Files" (1995)

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