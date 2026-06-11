Letztes Projekt des ermordeten James Handy (†81) abgesetzt

Der Tod von James Handy (†81) hat nun auch Konsequenzen für sein letztes Filmprojekt. Der Schauspieler, der durch Rollen in Filmen wie "Jumanji" und "Top Gun: Maverick" Bekanntheit erlangte, wurde am 3. Juni 2026 ermordet. Er starb nach mehreren Stichverletzungen, die er im Vorgarten seines Hauses in Los Angeles erlitten hatte. Die Produzentin Heidi Anderson-Swan bestätigte gegenüber TMZ, dass der gemeinsame Film "Kickback, V" infolge seines Todes endgültig eingestellt wird.

Bei dem Projekt handelte es sich um eine Komödie über eine Gruppe von Nerds, die Kampfsport erlernen und dabei ihrem strengen Karate-Sensei so einiges über das Leben beibringen. Schon vor James' Tod hatte das Projekt mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen – unter anderem fehlten die nötigen Finanzmittel, um die Produktion voranzutreiben. Sein Tod hat das Aus nun besiegelt. Heidi beschrieb James im Interview als einen der liebenswertesten Menschen, die sie in Hollywood kennenlernen durfte. Er habe ihr mehrfach geholfen, als sie selbst noch in der Branche Fuß fasste – genau deshalb wollte sie ihn unbedingt für den Film gewinnen.

Im Mordfall sitzt inzwischen ein Verdächtiger in Haft: der 44-jährige Michael Gledhill, der Sohn von James' Freundin Wendy Gledhill. Er wurde wegen Mordes verhaftet und sitzt auf Kaution von 1,7 Millionen Euro. Die Behörden haben bislang kein Motiv bekanntgegeben. Wendy hatte zuvor geschildert, wie James an jenem Morgen lediglich aufgestanden war, um die Zeitung zu holen – eine normale Routine, die für ihn jedoch tödlich endete.

Anzeige Anzeige

Imago Matthew Laurance, Ed O'Neill und James Handy am Set von "Popeye Doyle" (1986)

Anzeige Anzeige

Imago Bobby Hosea und James Handy in "The O.J. Simpson Story" (1995)

Anzeige Anzeige

Imago Gillian Anderson, David Duchovny und James Handy am Set von "The X-Files" (1995)

Anzeige