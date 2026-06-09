Lena Tindall (7) stiehlt Royals mit Einhorn-Schirm die Show

Bei der royalen Traumhochzeit von Peter Phillips (48) und Harriet Sperling stahl ausgerechnet eine kleine Lady allen die Show: Lena Tindall (7) sorgte am Samstag im verregneten Cirencester für die süßesten Bilder des Tages. Während sich in der All Saints Kirche die Crème de la Crème der Windsors versammelte – darunter König Charles (77) mit Camilla sowie William und Kate –, wartete Zara Tindall (45) mit Ehemann Mike (47) und den Töchtern Mia und Lena draußen auf den Weitertransport zur Feier. Besonders die siebenjährige Lena rückte dabei in den Fokus, als sie gut gelaunt ihren Einhorn-Regenschirm schwang und damit prompt die Herzen der Royal-Fans eroberte.

Auf Aufnahmen, die aktuell durch das Netz gehen, ist zu sehen, wie Lena fröhlich im Regen steht und ihren bunten Schirm fast wie ein Tanzaccessoire benutzt, während sie dicht neben Papa Mike wartet. Die Kombination aus festlichem Kleid, Gummistiefeln und dem knalligen Einhornschirm kommt bei vielen Beobachtern bestens an. Hello! Magazine kommentierte das Video mit den Worten: "Lena Tindall ist der neue Prinz Louis mit rebellischem Regenschirm-Tanz bei der Hochzeit von Peter Phillips." Auf X überschlagen sich die Reaktionen: Ein User schwärmt etwa, Lena lebe im Regen einfach "ihr bestes Leben". Andere schreiben, sie sei "der Louis dieser Familie" oder fantasieren darüber, wie ikonisch es gewesen wäre, wenn "Boss Baby Prinz Louis" mit ihr gemeinsam den Regentanz hingelegt hätte. Zwar waren die Kinder von William und Kate nicht in den Cotswolds dabei, in den Kommentaren wurde Louis aber trotzdem ständig erwähnt.

Lena ist die zweite Tochter von Zara und Mike Tindall und wuchs gemeinsam mit Schwester Mia (12) in der ländlichen Idylle von Gatcombe Park auf, wo auch die große Hochzeitsfeier von Peter und Harriet stattfand. Die Tindalls zeigen ihre Kinder immer wieder bei Reitsportevents oder entspannten Familienauftritten, bei denen es meist auch etwas lockerer zugeht als bei streng formellen Royal-Terminen. Bei der Trauung von Peter, dem ältesten Enkel von Königin Elizabeth, kam nun das familiäre Miteinander der royalen Verwandtschaft erneut zusammen: Während sich das Brautpaar und die prominenten Gäste in der Kirche das Jawort gaben, sorgte draußen Lenas Einhornschirm für das farbenfrohe Kontrastprogramm – und für einen weiteren Moment, in dem ein Royal-Spross mit seiner ungefilterten Art die Aufmerksamkeit ganz selbstverständlich auf sich zog.

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Imago Lena Tindall bei der Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips in der All Saints Church, Kemble, Gloucestershire, am 6. Juni 2026

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Imago Lena Tindall bei der Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips in Kemble, Gloucestershire, am 6. Juni 2026

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Getty Images Mike Tindall und Lena Tindall nach der Trauung von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble

Getty Images Mike Tindall und Lena Elizabeth Tindall nach der Trauung von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble

Imago Lena Tindall, Princess Beatrice, Mia Tindall und Princess Eugenie bei der Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips in Kemble