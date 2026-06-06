Peter Phillips und Harriet Sperling haben heute geheiratet

Harriet Sperling und Peter Phillips (48) haben sich getraut! In der All Saints Kirche im beschaulichen Kemble bei Cirencester gaben sich die Krankenschwester und der Royal am Samstag das Jawort – und das vor wahrhaft königlicher Kulisse. In den Kirchenbänken saßen König Charles (77) und Königin Camilla (78), außerdem Thronfolger Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44), wie unter anderem der britische Express berichtet. Nach der emotionalen Zeremonie verließen die frisch Vermählten strahlend die Kirche, bevor es für sie weiter zur großen Feier nach Gatcombe Park, dem Anwesen von Prinzessin Anne (75), ging.

Die Braut winkte aus dem Auto heraus gut gelaunt den wartenden Schaulustigen zu, während ihr Ehemann an ihrer Seite saß. Neben den schon genannten Royals reisten auch Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) gemeinsam mit ihren Ehemännern an, um mit Peter zu feiern. Auch Prinz Edward (62) und seine Frau Sophie waren unter den Gästen. Auffällig war allerdings das Fehlen von Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), die ihre berühmte Mutter und ihren Vater dieses Mal nicht begleiteten. Charles und Camilla konnten der Feier im Anschluss nicht beiwohnen: Das Königspaar fuhr nach der Trauung weiter zum traditionsreichen Pferderennen Epsom Derby, wo die beiden Medienberichten zufolge den Siegerpreis überreichen sollten.

Für Peter ist es bereits die zweite Ehe. Mit seiner Ex-Frau Autumn Phillips war der Royal 13 Jahre verheiratet, aus der Beziehung gingen zwei Töchter hervor. Auch Harriet, die als Krankenschwester arbeitet, hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Peter soll ihr im Sommer 2025 einen Heiratsantrag gemacht haben. Kennengelernt haben sollen sich die beiden bei einer Sportveranstaltung, an der ihre Kinder teilnahmen. Im Vorfeld der Hochzeit war bekannt geworden, dass Harriets Ex-Mann mit seiner Darstellung in der Öffentlichkeit unzufrieden ist – Freunde des Fitnesstrainers hatten berichtet, er fühle sich aus Harriets Geschichte gestrichen.

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Getty Images Peter Phillips und Harriet Sperling nach ihrer Hochzeit an der All Saints' Church in Kemble, England

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble ein, Juni 2026

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling beim Oster-Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor