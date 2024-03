Mike Tindalls Tochter Mia feuert nicht sein Rugby-Team an

Sie scheint einen eigenen Kopf zu haben! Im Juli 2011 traten Mike (45) und Zara Tindall (42) vor den Traualtar. Vor seiner Hochzeit mit der Tochter von Prinzessin Anne (73) war er als Rugby-Spieler bekannt. 2014 beendete der Brite dann seine Karriere und fokussierte sich auf seine Frau und seine drei Kinder. Wie Mike jetzt verrät, feuert Tochter Mia (10) nicht nur das englische Nationalteam an!

Im Interview mit Telegraph Sport erzählt der 45-Jährige, dass seine jüngste Tochter Lena (5) Rugby spielt und sie mit ihrer großen Schwester Mia den Sport aufmerksam im Fernsehen verfolgt. Die Mädchen hätten sich die vergangene Weltmeisterschaft mit großem Interesse angeschaut, allerdings habe Mia eine andere Lieblingsmannschaft als ihr Vater: "Mia hat Verwandte in Australien und feuert daher auch Australien an, was etwas unangenehm ist, wenn Australien gegen England spielt, aber [meine Töchter] schauen es sich an."

Auch Mikes jüngstes Kind kann sich für den Sport begeistern. Wie er dem Blatt preisgibt, habe sein Sohn Lucas wenige Minuten nach seiner Geburt bereits sein erstes Rugbyspiel gesehen. "Das erste Spiel, das er nach seiner Geburt gesehen hat, war Bath gegen Wigan aus dem Jahr 1996, das zufällig im Fernsehen lief. Er war erst 20 Minuten alt, als er das gesehen hat", plaudert Mike aus.

Getty Images Prinz George und Mia Tindall beim Gottesdienst in Sandringham, Dezember 2025

Getty Images Mike Tindall mit seiner Tochter Mia, Januar 2022

Jules Annan / Avalon Mike Tindall und Sohn Lucas Tindall

