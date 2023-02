Zara und Kids unterstützen Mike Tindall beim Fußballspiel

Mike Tindall (44) hat eine treue Fan-Base. Der ehemalige Rugby-Spieler und Zara Tindall (41) lernten sich 2003 kennen – von da an waren die beiden unzertrennlich. Ihre Liebe zueinander besiegelten sie mit ihrer Hochzeit im Jahr 2011 und der Geburt ihrer drei Kinder. Wie wichtig der Familie Zusammenhalt ist, bewiesen sie nun bei dem Charity-Fußballspiel "Battle of the Balls": Zara sowie ihre Kinder Mia (9), Lena (4) und Lucas unterstützten Mike vom Spielfeldrand aus.

Der Ex-Rugby-Star ließ sich nicht die Chance entgehen, seinen sportlichen Ehrgeiz für einen guten Zweck zu nutzen: Als Kapitän und der Startnummer 15 spielte er bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung Fußball. Seine treuesten Fans jubelten ihm dabei vom Spielfeldrand aus zu: In dicken Jacken eingepackt verfolgten Zara und ihre drei Kinder das Spiel mit. Nach dem Match gesellten sie sich sogar zu ihrem Vater aufs Spielfeld und bekamen jeweils eine Medaille umgehangen.

Mike und Zara genießen ihr Eltern-Dasein offenbar in vollen Zügen. Doch können sich die Tochter von Prinzessin Anne (72) und der Ex-Sportler noch weiteren Nachwuchs vorstellen? "Du weißt, dass es keine weiteren Kinder geben wird", hatte der ehemalige Sportler gegenüber seiner Frau klargestellt.

Action Press / Jules Annan / Avalon Mike Tindall mit seiner Frau Zara und seinen Kids Lucas, Mia und Lena

Action Press / Jules Annan / Avalon Mike Tindall mit seiner Tochter Lena und seinem Sohn Lucas

Getty Images Zara und Mike Tindall im Januar 2020 in Australien

