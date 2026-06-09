Zehn Tage nach Geburt: Janet Montgomery und Ehemann getrennt

Nur zehn Tage nach der Geburt ihres Sohnes Milo hat sich Janet Montgomery (40) von ihrem Ehemann Joe Fox getrennt. Die britische Schauspielerin, bekannt aus der Arztserie "New Amsterdam", hat sich nun auf Instagram gemeldet und die Trennung öffentlich bestätigt. In einem bewegenden Post schilderte sie, wie sich ihr Leben im vergangenen Jahr von Grund auf verändert hat: "Nur zehn Tage nachdem ich meinen wunderschönen Sohn auf der Welt begrüßt hatte, fand ich mich dabei wieder, den Herzschmerz zu verarbeiten, als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern zurechtzukommen", schrieb sie zu einer Bilderreihe, die sie im Alltag mit ihren Kindern zeigt.

In dem langen Statement beschrieb die 40-Jährige die Gefühle, mit denen sie in dieser Zeit zu kämpfen hatte: "Trauer, Erschöpfung, Angst, Unsicherheit und die überwältigende Verantwortung, für zwei kleine Menschen da zu sein, die mich gebraucht haben – egal was." Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihrer Online-Community für den Rückhalt in den vergangenen Monaten. "Ihr habt mit uns gelacht, mit uns geweint, uns die Daumen gedrückt und uns auf eine Weise getragen, der ihr euch wahrscheinlich nicht mal bewusst seid", richtete sie sich an ihre Follower und Followerinnen. Einen konkreten Grund für die Trennung nannte Janet, die Anfang 2027 in der Serie "The Rookie: North" an der Seite von Jay Ellis und Chris Sullivan (45) zu sehen sein wird, allerdings nicht.

Janet und Joe hatten sich im November 2017 kennengelernt und im Dezember 2019 auf Jamaika geheiratet. Damals schwärmte die "Salem"-Darstellerin, die 2010 im Psychothriller "Black Swan" an der Seite von Natalie Portman (45) eine Tänzerin spielte, auf Social Media: "Ich habe aus meinem besten Freund und der Liebe meines Lebens einen ehrenhaften Mann gemacht." Bereits einige Monate vor der Hochzeit, im März 2019, war ihre gemeinsame Tochter Sunday zur Welt gekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / janeymontgomery Schauspielerin Janet Montgomery gibt private Einblicke in den Alltag mit ihren Kindern.

Anzeige Anzeige

Noam Galai/Getty Images for Global Citizen Janet Montgomery, "This Is Us"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Imago Jay Ellis bei der Hulu-Premiere von "Not Suitable For Work" in New York, Mai 2026

Anzeige