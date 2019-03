Süße Neuigkeiten von Janet Montgomery! Ende vergangenen Jahres verkündete die britische Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie This Is Us bekannt ist, die Mega-News: Sie und ihr Freund Joe Fox erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Nachdem sie ihre Fans im Netz erst regelmäßig mit Schwangerschafts-Updates versorgt hatte, wurde es Ende Februar ungewöhnlich still auf ihren Kanälen. Und das aus gutem Grund: Janet brachte ihr Kind zur Welt!

Via Instagram präsentierte die 33-Jährige nun stolz ihren Nachwuchs – ein kleines Mädchen! "Darf ich vorstellen: Sunday Juno Fox, geboren am ersten März 2019", betitelte Janet ein zauberhaftes Foto von ihrem Töchterchen, auf dem die Kleine eine rosa Schleife im Haar trägt. Auch die Geschichte von der turbulenten Geburt wollte die Britin ihren Followern nicht vorenthalten: Sunday musste nach 22-stündigen Wehen per Notkaiserschnitt geholt werden!

"Meine unglaublichen Ärzte bemerkten, dass unser wunderschönes Baby in Not war und ich eine Infektion im Uterus hatte", berichtete Janet unter einem weiteren Foto von sich und ihrer Prinzessin. Sie seien beide schwer krank gewesen – deswegen hätten die Ärzte entschieden, ihr Kind operativ zu holen. "Aber alles ging gut", klärte sie anschließend auf und bedankte sich überschwänglich beim gesamten Krankenhauspersonal.

Instagram / janeymontgomery Sunday Juno Fox, Tochter von Janet Montgomery

Instagram / janeymontgomery Sunday Juno Fox, Tochter von Janet Montgomery, März 2019

Noam Galai/Getty Images for Global Citizen Janet Montgomery, "This Is Us"-Darstellerin

