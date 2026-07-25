Neue Regeln für Thronfolge: Prinzessin Aiko profitiert davon

Das japanische Parlament hat laut Hello! diese Woche ein Gesetz verabschiedet, das die Thronfolge des Kaiserhauses grundlegend verändert. Frauen bleiben zwar weiterhin von der Nachfolge ausgeschlossen, doch künftig dürfen Mitglieder der Kaiserfamilie entfernte männliche Verwandte ab 15 Jahren adoptieren, um sie in die Thronfolge aufzunehmen. Diese potenziellen Erben stammen aus elf ehemaligen Familienzweigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Kaiserhaus ausgeschlossen worden waren. Für Prinzessin Aiko (24), die einzige Tochter von Kaiser Naruhito (66) und Kaiserin Masako, bringt die Reform aber dennoch eine bedeutende Neuerung: Heiratet sie künftig einen Bürgerlichen, muss sie ihren royalen Titel nicht mehr aufgeben.

Bislang mussten weibliche Mitglieder des Kaiserhauses bei der Heirat mit einem Bürgerlichen auf ihren Platz im Kaiserhaus und damit auch auf ihren Titel verzichten. Diese Regelung wurde nun abgeschafft. Hintergrund der gesamten Reform ist die schrumpfende Größe des Kaiserhauses: Derzeit stehen hinter Kaiser Naruhito nur drei Thronfolger – sein Bruder Fumihito, dessen Sohn Hisahito sowie der 90-jährige Onkel Prinz Hitachi. Sollte Hisahito keinen männlichen Nachkommen bekommen, wäre die Linie des Kaiserhauses erloschen. Kinder, die aus einer Verbindung von Prinzessin Aiko mit einem Bürgerlichen hervorgehen sollten, würden allerdings unabhängig vom Geschlecht nicht in die Thronfolge aufgenommen.

Wie weitreichend die bisherigen Konsequenzen für heiratende Prinzessinnen waren, zeigte zuletzt das Beispiel von Prinzessin Mako (34). Sie verlor ihren Titel, als sie 2021 ihren Studienfreund Kei Komuro heiratete. Das Paar zog kurz nach der Hochzeit nach New York City. Vor ihrer Abreise sprach Mako über ihre neue Lebenssituation: "Ich möchte einfach ein ruhiges Leben in meiner neuen Umgebung führen. Wir beginnen gemeinsam ein neues Leben. Es wird Hindernisse in verschiedenen Formen geben, aber als Paar werden wir diese Hindernisse mit unseren gemeinsamen Kräften überwinden", sagte sie. In New York wurden die beiden Eltern: Im Mai 2025 bestätigte die Familie die Geburt ihres ersten Kindes.

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Getty Images Prinzessin Aiko nach ihrer Abschlussfeier an der Gakushuin-Universität in Tokio

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Getty Images Kaiser Naruhito, Kaiserin Masako und Prinzessin Aiko grüßen zum 65. Geburtstag des Kaisers im Kaiserpalast in Tokio

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Getty Images Mako Komuro, ehemalige Prinzessin von Japan