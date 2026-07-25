"Bad Boyfriends"-Tyron: Die Wahrheit über seine blauen Augen

Für viele Zuschauer der Realityshow Bad Boyfriends ist er kaum zu übersehen: Kandidat Tyron fällt mit seinen auffällig hellen Augen sofort ins Auge. Doch sind diese Augen echt? In einem gemeinsamen TikTok-Video mit seiner Partnerin räumt Tyron jetzt mit Spekulationen auf und erklärt, was es mit seiner ungewöhnlichen Augenfarbe wirklich auf sich hat. Die Frage danach sei, so sagt er selbst, "mit Abstand die meistgestellte Frage", die er bekommt – und das meistdiskutierte Thema rund um seine Person.

Im Video stellt Tyron klar, dass er farbige Kontaktlinsen trägt. Der erste Grund ist dabei ganz praktischer Natur: "Ich brauche sie also wegen meiner Sehstärke", erklärt er, denn auf einem Auge könne er ohne Linse überhaupt nichts sehen. Doch es gibt noch einen zweiten Grund: Als Influencer habe er den auffälligen Look bewusst als Wiedererkennungsmerkmal genutzt. "Es ist ja schon seit Jahren etwas Besonderes, bei meiner Hautfarbe so eine Augenfarbe zu haben. Das hat auf Social Media einen hohen Wiedererkennungswert", so Tyron. Er betont dabei ausdrücklich, dass er seine natürliche Augenfarbe keineswegs verstecken oder sich dafür schämen wolle. Seine Partnerin Natalia sieht das allerdings etwas anders: Sie findet ihn mit seinen echten braunen Augen deutlich attraktiver – "Mit Braun sieht er süß aus", sagt sie im Clip. Auch in den Kommentaren ist die Meinung der Fans gespalten. Während einige sagen, die blauen Linsen sind genau das, was ihn "besonders und einzigartig" macht, wünschen sich andere die natürliche Variante: "Mit Braun ist besser, ehrlicher finde ich", heißt es dort.

Rund um "Bad Boyfriends" gibt es derzeit immer wieder Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken. Erst vor wenigen Tagen sorgte schon Nasrin Rapp mit Einblicken in den Casting-Prozess des Formats auf TikTok für Diskussionen unter den Fans. Nun steht mit Tyron erneut ein Kandidat aus der Show im Fokus, der abseits der TV-Bildschirme auf Social Media sehr offen über persönliche Themen spricht.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tyron bei "Bad Boyfriends"

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tyron und Natalia, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

Anzeige