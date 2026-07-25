Kate Garraway zeigt ihren neuen Partner Liam ganz offiziell

Großer Auftritt für Kate Garraway (59) und ihren neuen Partner: Die Moderatorin zeigte sich am Freitag mit Liam Halligan bei den Geburtstagsfeierlichkeiten für den Ehemann ihrer besten Freundin. Auf dem privaten Event strahlte die "Good Morning Britain"-Bekanntheit an der Seite des Wirtschaftsjournalisten, als sie mit einer fröhlichen Clique für ein Selfie posierte. Das Gruppenfoto teilte Kate anschließend auf X mit ihren Followern. Während ihre Freundin unter dem Schnappschuss schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an meinen geliebten Ehemann. Wir feiern deinen Geburtstag mit unseren besten Freunden. Ich liebe dich", legte Kate liebevoll nach und ergänzte: "Wir lieben dich, James!" Damit präsentiert sie Liam erstmals offiziell im Netz.

Laut Daily Mail sollen Kate und Liam seit rund drei Monaten ein Paar sein. Dass die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen, ließ der 57-Jährige zuletzt in einem Interview auf Mark Dolans Talk-TV-Show durchblicken. "In den letzten Jahren sind wir aus verschiedenen Gründen beide gegen unseren Willen Single geworden. Also sind Kate und ich in den letzten Wochen und Monaten gute Freunde geworden", erklärte er. Aus guten Freunden wurde dann mit der Zeit mehr.

Kate und Liam kennen sich bereits seit rund 20 Jahren – und er war auch mit ihrem verstorbenen Mann Derek Draper (†56) befreundet. Derek starb im Januar 2024 im Alter von 56 Jahren an einem Herzstillstand. Erste Gerüchte über eine Romanze kursierten bereits im März, als die beiden in Liams Heimatstadt Saffron Walden in Essex gemeinsam in einem Pub gesichtet wurden. Beim Wohltätigkeitsradrennen "Duchenne Dash" im Mai, bei dem Kate ihren neuen Partner begleitete, wurden sie kuschelnd und lachend fotografiert. In seiner Kolumne im Spectator hatte Liam damals von einem "definitiven Funken" zwischen den beiden gesprochen.

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Instagram / kategarraway Kate Garraway, Moderatorin

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X / Kate Garraway Kate Garraway mit Partner Liam Halligan (links) und Freunden

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Instagram / kategarraway Derek Draper und Kate Garraway mit ihren Kindern

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