Stephen Sanchez verliert auf der Bühne das Gleichgewicht

Beim Capital Summertime Ball im Londoner Wembley-Stadion hat Sänger Stephen Sanchez (23) jetzt für einen besonderen Bühnenmoment gesorgt. Vor rund 80.000 Fans rutschte der US-amerikanische Künstler während seiner Performance mehrfach aus und verlor immer wieder das Gleichgewicht. Ein Video des Auftritts kursiert inzwischen auf TikTok und zeigt, wie der Sänger in seinem pfirsichfarbenen Anzug auf der Bühne kämpft und dabei beinahe in die Tiefe stürzt. Um das Gleichgewicht zu halten, zog er schließlich kurzerhand seine Schuhe aus und tanzte fröhlich weiter.

Der TikTok-User teilte das Video mit den Worten: "Die Bühne hatte es wirklich auf Stephen Sanchez abgesehen." In den Kommentaren zeigten daraufhin zahlreiche Fans ihre Sorge um den Musiker. "Ehrlich gesagt, als er am Ende in die Treppe gerutscht ist, dachte ich, er hätte sich die Zehen gebrochen!", schrieb eine Nutzerin. Eine weitere kommentierte schlicht: "Pass auf dich auf, Stephen!" Jemand anderes hielt fest: "Das ist ein echtes Sicherheitsrisiko! Aber er hat es so gut gemeistert." Stephen war beim Festival übrigens nicht der Einzige mit einem Missgeschick: Auch Jason Derulo (36) stürzte beim Abstieg von einer Bühnentreppe, rappelte sich jedoch schnell wieder auf und rief dem Publikum zu: "Ich hab's überlebt!"

Stephen wurde vor allem mit dem Song "Until I Found You" bekannt und hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Der wacklige Zwischenfall beim Capital Summertime Ball dürfte seinen Fans daher noch lange in Erinnerung bleiben. Dass Liveauftritte nicht immer reibungslos verlaufen, zeigte zuletzt auch Harry Styles (32) auf seiner "Together Together"-Welttournee. Der Sänger sorgte dabei mit einem kleinen Bühnenpatzer für Gesprächsstoff, als er bei einem Konzert seinen Text vergaß und kurzerhand das Publikum um Hilfe bat.

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Imago Stephen Sanchez beim Capital Summertime Ball 2026 im Wembley-Stadion in London

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Imago Stephen Sanchez beim Capital Summertime Ball 2026 im Wembley-Stadion in London

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