Stephen Sanchez verrät: Sofia Richies Hochzeit war "normal"

Stephen Sanchez (20) gibt Details über Sofia Richies (24) Hochzeit preis. Vor wenigen Monaten hatte das Model ihrem Partner Elliot Grainge im Süden von Frankreich das Jawort gegeben. Auch Stephen nahm an dem Mega-Event teil, denn der Newcomer begleitete ihren Weg zum Altar mit seinem Hit "Until I Found You". Nun plaudert der Musiker mit Promiflash über die pompöse Feier.

"Die Hochzeit war wirklich total normal. Die Gäste haben getrunken, gegessen und geweint. Es war eine Hochzeit, wie jede andere", stellt Stephen im Promiflash-Interview klar. Dennoch sei er nervös gewesen, auf so viele Promis zu treffen. "Schließlich waren dort große Musikstars und viele Leute von der Vogue", witzelt der 20-Jährige und fügt hinzu: "Aber es hat Spaß gemacht!"

Erst kürzlich gab Sofia gegenüber Vogue zu, dass sie sich über den Auftritt des Musikers wahnsinnig gefreut hatte. "Ich habe davon geträumt, Stephen Sanchez zu treffen. Ich habe meinen Verlobten mehrmals gefragt, ob wir zu einem seiner Konzerte gehen können", plauderte die 24-Jährige aus.

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie auf ihrer Hochzeitsreise

Getty Images Stephen Sanchez beim Glastonbury Festival im Juni 2023

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie mit ihrem Mann Elliot, August 2021

