Fans lachen: Harry Styles vergisst Songtext auf der Bühne

Mitten in seiner "Together Together"-Welttournee ist Harry Styles (32) in Amsterdam ein kleiner Patzer passiert: Der Sänger vergaß auf der Bühne den Text seines eigenen Songs "Cherry". Kurz vor der ersten Strophe stoppte er mitten im Spiel, legte die Gitarre beiseite und blickte verwirrt ins Publikum. "Was sind die Wörter? Was ist die erste Strophe?", fragte er die Menge, wie in TikTok-Clips zu sehen ist. Die Fans wollten helfen, sangen jedoch alle gleichzeitig durcheinander – was die Situation eher noch chaotischer machte.

Daraufhin trat Harry kurzerhand an den Bühnenrand und beugte sich zu einem einzelnen Fan, um sich den Text direkt vorsagen zu lassen. Zurück am Mikrofon entschuldigte er sich mit einem lockeren "Tut mir leid" und startete den Song schließlich von vorne. In den Kommentaren unter den TikTok-Clips wird der entspannte Umgang des Musikers mit dem Fauxpas gefeiert: "Es wirkt, als wäre er gestern richtig albern gewesen?!", schrieb ein Fan, ein anderer kommentierte schlicht: "Gott, ich liebe ihn."

Harry ist derzeit mit seinem vierten Soloalbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" auf großer Welttournee. Der Brite ist für seine lockere, nahbare Art im Umgang mit seinem Publikum bekannt: Immer wieder plaudert der One Direction-Star während seiner Shows mit den Leuten in den ersten Reihen, liest Schilder vor oder geht spontan auf Zurufe ein. Solche ungeplanten Momente werden von seinen Anhängern regelmäßig in den sozialen Netzwerken geteilt und sind mittlerweile fester Bestandteil des Tour-Erlebnisses.

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Getty Images Harry Styles im September 2022

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Imago Harry Styles bei den Brit Awards 2026

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023