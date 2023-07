So veränderte sich Stephen Sanchez' Leben nach viralem Hit!

Mit diesem plötzlichen Erfolg hat er wohl nicht gerechnet! Stephen Sanchez (20) hatte vor rund drei Jahren seine ersten Songs rausgebracht und kurz darauf einen Vertrag bei einer namhaften Plattenfirma unterschrieben. Doch seinen großen Durchbruch hatte der US-Amerikaner erst mit seiner Ballade "Until I Found You", die in den sozialen Medien durch die Decke ging. Im Interview mit Promiflash verrät Stephen, wie krass der Song sein Leben beeinflusst hat!

Im Gespräch mit Promiflash gibt der 20-Jährige ganz sentimental preis, dass sein Song ihm "sehr viele erste Male" beschert habe. "Offensichtlich hat sich eine Menge geändert. [Das Lied] hat mir meine erste Auszeichnung eingebracht, meine erste Radio-Chartplatzierung, meine erste Billboard-Chartplatzierung, mein erstes Alles." Durch "Until I Found You" habe der Newcomer sehr viele Chancen bekommen: "Der Song ist der Grund dafür, dass meine Karriere eine große Wendung nahm. Deshalb wird er für mich immer etwas Besonderes sein."

Erst vor einigen Tagen durfte Stephen seinen Hit vor dem bisher größten Publikum seiner Musikkarriere performen – und zwar mit Elton John (76) beim Glastonbury Festival! "Es war die surrealste Erfahrung meines ganzen Lebens und ich fühlte mich einfach furchtlos. [...] Sobald ich auf der Bühne stand, hatte ich das Gefühl, dass ich alles tun könnte", gab er total überwältigt im Interview mit Promiflash zu.

Getty Images Stephen Sanchez beim Glastonbury Festival im Juni 2023

Getty Images Stephen Sanchez im Juni 2022

Getty Images Stephen Sanchez und Elton John beim Glastonbury Festival im Juni 2023

