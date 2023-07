So war Sofia Richies Hochzeit für Newcomer Stephen Sanchez!

Eine ganz besondere Erfahrung! Vor einigen Wochen gab Sofia Richie (24) ihrem Liebsten Elliott Grainge das Jawort. Ihr Weg zum Altar wurde von Stephen Sanchez (20) musikalisch untermalt – er sang seinen Hit "Until I Found You". Im Promiflash-Interview verrät der 20-Jährige nun, wie die Trauung für ihn war: "Sie wusste nicht, dass wir da sein würden und als sie den Altar herunterlief, blieb sie auf halbem Weg stehen, weil sie in Tränen ausbrach, als sie bemerkte, dass ich sang, was verrückt war. Sie ist so eine süße Persönlichkeit."

