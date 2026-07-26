Baby-News: Die Kinder der "The Big Bang Theory"-Stars

Die ehemaligen Sitcom-Nerds aus The Big Bang Theory stecken längst mitten im Familienleben: Gleich mehrere Stars der Kultserie teilen derzeit zuckersüße Einblicke in ihren Eltern-Alltag. Allen voran Kaley Cuoco (40), die auf Instagram nun verkündet hat, dass sie mit ihrem Partner Tom Pelphrey (43) erneut Nachwuchs erwartet. Die "Penny"-Darstellerin freut sich riesig auf ihr zweites Kind und verrät, dass ihre kleine Tochter bald eine Schwester bekommt. "Unsere kleine Familie ist nun komplett – was für ein Traum, der wahr geworden ist", heißt es im Post. Aber auch Melissa Rauch (46), einst als Bernadette zu sehen, zeigt sich ebenfalls gleich doppelt dankbar für ihre beiden Sprösslinge Sadie und Brooks, die sie mit emotionalen Posts vorstellt.

Die "Bernadette"-Schauspielerin hatte in der Vergangenheit offen über ihre nicht einfache Reise zur Mutterschaft gesprochen. In ihrem Instagram-Post zur Geburt von Brooks richtete sie aufmunternde Worte an andere betroffene Frauen: "An alle, die mit Unfruchtbarkeit kämpfen oder einen Verlust betrauern – ihr seid in meinen Gedanken, und ich sende euch so viel Liebe." Und auch Kaley erwähnte in ihrem aktuellen Schwangerschafts-Post, dass der Weg zum zweiten Baby nicht immer leicht gewesen sei, und zeigte sich umso dankbarer für den bevorstehenden Familienzuwachs. Ein weiteres stolzes Elternteil ist Johnny Galecki (51), der in der Serie den Physiker Leonard Hofstadter verkörperte und auf Instagram immer wieder begeistert Momente mit seinen Kindern teilt. Zuletzt schwärmte er von unvergesslichen Ausflügen: "Es ist ein unglaublicher Tag, wenn man Erinnerungen mit seinen Kindern schafft, von denen man als Kind nur träumen konnte."

Dass aus den Seriennerds echte Familienmenschen geworden sind, passt auch zu der langen gemeinsamen Geschichte der Sitcom-Stars. "The Big Bang Theory" machte ihre Darsteller weltweit berühmt und erzählte über viele Jahre immer wieder von Freundschaft, Liebe und wachsendem Familienglück auf dem Bildschirm. Und sieben Jahre nach dem Finale auf CBS sind die "The Big Bang Theory"-Stars auch beruflich alles andere als im Ruhestand.

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Everett Collection, Inc. / Action Press Cast von "The Big Bang Theory"

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda, 2026

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Instagram / sanctionedjohnnygalecki Johnny Galecki mit seiner Familie, 2025