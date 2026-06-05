Heather Locklears Liebe mit Lorenzo Lamas "kommt von Gott"

Heather Locklear (64) hat sich jetzt erstmals öffentlich zu ihrer Beziehung mit Lorenzo Lamas (68) geäußert. Im Podcast "Hollywood & Divine" sprach die Schauspielerin offen über ihre frische Liebe und bezeichnete ihn als ihren "neuen Freund". Besonders auffällig: Heather betonte die spirituelle Dimension dieser Beziehung. "Mein neuer Mann ist sehr... Alles", sagte sie im Podcast und schwärmte: "Wenn ich dieser Person sage, dass ich sie liebe, sage ich eigentlich wirklich: 'Ich liebe dich, Gott.' Denn so ist es entstanden. Es kommt von Gott." Die Schauspielerin fügte hinzu: "Ich erlebe die beste Zeit meines Lebens." Zuletzt war das Paar gemeinsam bei der Hochzeit von Heathers Tochter in Montecito in Kalifornien aufgetreten.

Die beiden Hollywoodstars kennen sich schon seit Jahrzehnten. Zum ersten Mal kreuzten sich ihre Wege vor über 40 Jahren, als beide auf dem Höhepunkt ihrer frühen Karriere standen. Heather war damals in der Serie "Dynasty" zu sehen, Lorenzo in "Falcon Crest". Berühmt wurde ihr erstes gemeinsames Auftreten durch ein Cover des Magazins Playgirl im Jahr 1983, auf dem Heather im Bikini und Lorenzo im Speedo zu sehen waren. Ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar hatten die beiden im April bei der Chiller Theatre Expo.

Hinter Heather liegen mehrere gescheiterte Beziehungen. Sie war zunächst mit Tommy Lee (63) verheiratet, danach mit Richie Sambora (66), mit dem sie eine gemeinsame Tochter namens Ava hat. Im vergangenen Mai beendete sie außerdem ihre rund fünfjährige Verlobung mit Chris Heisser. Lorenzo seinerseits hatte gegenüber Fox News Digital bereits erklärt, dass er durch "viele Versuche und Irrtümer" gegangen sei, bevor er in Heather die erstaunlichste Frau seines Lebens gefunden habe. Er habe niemals damit gerechnet, dass sich ihr Weg mehr als vier Jahrzehnte nach ihrer ersten Begegnung noch einmal derart kreuzen würde.

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Imago Heather Locklear, Januar 2026

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Imago Lorenzo Lamas, Januar 2026

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Getty Images Heather Locklear, Oktober 2021