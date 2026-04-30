Verliebt: Lorenzo Lamas ist bei Heather Locklear angekommen

Jahrelang suchte er nach der großen Liebe – jetzt scheint Lorenzo Lamas (68) sie endlich gefunden zu haben. In einem Interview mit Fox News Digital schwärmte der Schauspieler von Heather Locklear (64) und sprach dabei offen über Höhen und Tiefen in seiner Vergangenheit. "Ich habe eine Menge ausprobiert und bin dabei viel gescheitert – und sie ist die wohl erstaunlichste Frau, die ich je getroffen habe", sagte er. Dass die beiden überhaupt noch einmal zusammenfinden würden, hätte Lorenzo selbst nicht erwartet. Öffentlich zeigten sich die beiden Schauspieler jetzt erstmals gemeinsam beim Chiller Theatre Expo in Parsippany, New Jersey – in passenden schwarzen Lederjacken signierten sie Autogramme und posierten für Fotos mit Fans.

Kennengelernt haben sich Lorenzo und Heather bereits vor über vier Jahrzehnten, als beide auf dem Höhepunkt ihrer frühen Karriere standen. Während Heather die Kultserie "Dynasty" prägte, war Lorenzo in "Falcon Crest" zu sehen. Ein gemeinsames Playgirl-Fotoshooting im Jahr 1983 machte sie damals zum Gesprächsthema. Vor einigen Monaten griff Lorenzo das ikonische Bild auf und postete es auf Social Media – das war auch der Moment, in dem er ihre Beziehung erstmals öffentlich bestätigte. Bereits zuvor waren die beiden laut TMZ bei einem Abendessen in New York City und an Silvester in Las Vegas gemeinsam gesehen worden. Im Interview mit Fox News Digital betonte der Schauspieler auch die Bedeutung seines Glaubens für seinen persönlichen Weg: "Mit Jesus Christus in deinem Leben kannst du alles erreichen."

Sowohl Lorenzo als auch Heather blicken auf bewegte Liebesgeschichten zurück. Der Schauspieler war sechsmal verheiratet und ist Vater von sechs Kindern. Heather war in den späten 1980er-Jahren mit Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (63) verheiratet, bevor sie sich 1993 trennten. Danach heiratete sie Bon Jovi-Gitarrist Richie Sambora (66), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Die Ehe endete Mitte der 2000er-Jahre. Zuletzt war Heather mit Chris Heisser liiert – das Paar trennte sich 2025. In ihrem Podcast "What Do You Want?!" hatte die Schauspielerin offen über den Wunsch nach einer dauerhaften Beziehung gesprochen: "Ich bete darum, dass Gott mich zu demjenigen führt, mit dem ich zusammen sein soll, denn ich kann nicht immer gute Entscheidungen treffen."

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Getty Images Collage: Lorenzo Lamas und Heather Locklear, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Heather Locklear und Tommy Lee 1986 auf den Bahamas

Anzeige Anzeige

Imago Lorenzo Lamas, Oktober 2025