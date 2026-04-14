Offiziell bestätigt: Heather Locklear datet nun Serienstar

Heather Locklear (64) ist neu verliebt – und das in einen Kollegen. Wie unter anderem E! News berichtet, datet die Seriendarstellerin jetzt Lorenzo Lamas (68). Das bestätigte ein Sprecher des Schauspielers. Wie lange genau die beiden schon anbandeln, ist nicht bekannt. Auch gab es keine Details, wie ernst die Beziehung inzwischen ist. Aber Spekulationen gab es schon vor einigen Monaten. Bereits an Silvester wurden die 90er-Sitcom-Stars zusammen in einem Steakhouse in Las Vegas gesehen. Die Fotos, die TMZ vorlagen, zeigten Heather und Lorenzo zusammen mit dem Küchenchef für Erinnerungsfotos posierend. Zudem durften sie einige Spezialitäten des Hauses direkt in der Küche probieren. Dabei hatten sie sichtlich Spaß und wirkten vertraut.

Damit ist Heather nach rund einem Jahr wieder in festen Händen. Im Mai 2025 beendete die "Melrose Place"-Darstellerin ihre Beziehung zu ihrem Highschool-Freund Chris Heisser. Die beiden waren rund fünf Jahre ein Paar und sogar verlobt – zu einer Hochzeit kam es aber nie. In der Vergangenheit datete Heather darüber hinaus einige bekannte Gesichter. So war sie von 1986 bis 1993 mit Tommy Lee (63), dem Drummer der Rockband Mötley Crüe, verheiratet und anschließend mit Richie Sambora (66), dem Gitarristen von Bon Jovi. Zusammen mit Richie hat die 64-Jährige ihre Tochter Ava. Lorenzo hingegen war sechsmal verheiratet und hat sechs Kinder aus drei Beziehungen.

Auch wenn keine der bisherigen Beziehungen von Heather für die Ewigkeit hielt, so blieb ihr doch eine bis heute in guter Erinnerung. In den 90ern und frühen 2000ern hatte sie mehrere Jahre eine Romanze mit Schauspieler und Komiker David Spade (61). Die beiden verbindet bis heute eine enge Freundschaft. In einem Interview mit People bezeichnete sie ihn sogar als ihren "Lieblingsmenschen". "Ich liebe ihn so sehr", betonte Heather weiter. Die beiden lernten sich 1994 beim Dreh für Saturday Night Live kennen und waren bis 2006 ein Paar.

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Getty Images Heather Locklear, Ex-Frau von Tommy Lee

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Getty Images Lorenzo Lamas beim AFI Fest 2022

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Getty Images Heather Locklear, 2016