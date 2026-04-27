Heather Locklear und Lorenzo erstmals gemeinsam auf Event

Heather Locklear (64) und Lorenzo Lamas (68) machen es jetzt auch auf dem roten Teppich ganz offiziell: Die Serienstars der Achtziger traten am Sonntag gemeinsam bei der Chiller Theatre Expo 2026 in New Jersey auf und posierten dort Seite an Seite für die Kameras. Es ist der erste öffentliche Auftritt der beiden, seit ihre Romanze bestätigt wurde. Auf einem Schnappschuss, der Daily Mail vorliegt, kuschelt sich Heather im schwarzen Spitzentop an Lorenzo, der im lässigen Lederjacken-Look den Beschützer gibt und den Arm um seine Partnerin legt. Für Fans der Kultserien "Melrose Place" und "Falcon Crest" ist damit klar: Dieses TV-Traumpaar ist auch im echten Leben zusammen unterwegs.

Schon in den Wochen zuvor war das frisch verliebte Paar mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden. Mitte Januar besuchten sie zusammen die Brave & Rescued Awards in Los Angeles, eine Preisverleihung zu Ehren von Feuerwehrleuten, die beim Eaton-Feuer im Einsatz waren – und zeigten sich dort eng vertraut, Arm in Arm. Auch abseits öffentlicher Auftritte scheint es ernst zu werden: Wie TMZ berichtete, hat Heather inzwischen Lorenzos Kinder kennengelernt. Das Treffen soll auf ihrem Anwesen in Thousand Oaks, Kalifornien, stattgefunden haben, bevor die Gruppe gemeinsam essen ging und anschließend ins Kino.

Heather und Lorenzo kennen sich bereits seit den Achtzigerjahren und verkehrten damals in denselben Hollywood-Kreisen. Die Romanze der beiden wurde Mitte April zunächst von TMZ publik gemacht, bevor ein Sprecher von Lorenzo die Beziehung gegenüber E! News offiziell bestätigte. Ihr erstes gemeinsames Auftreten geht dabei auf den November letzten Jahres zurück, als die beiden bei einer Dinnerparty in Buffalo, New York, gesehen wurden. Heather ist Mutter einer Tochter, die sie mit ihrem Ex-Mann Richie Sambora (66) hat. Lorenzo bringt sechs Kinder aus verschiedenen früheren Beziehungen mit in die Romanze.

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Imago, Imago Collage: Heather Locklear und Lorenzo Lamas

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Getty Images Heather Locklear, August 2016

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Imago Lorenzo Lamas, Oktober 2025

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