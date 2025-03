Dennis Quaid ist stolz auf Sohn Jack und seinen Kinoerfolg

Jack Quaid (32), der Sohn von Dennis Quaid (70) und Meg Ryan (63), hat mit seinem neuen Film "Novocaine" die amerikanischen Kinocharts erobert. Das Projekt, das gerade erst startete, landete direkt auf Platz eins. Jacks unkonventionelle Werbung bei einem Basketballspiel, bei dem er einen Unfall inszenierte, sorgte zusätzlich für mediale Aufmerksamkeit. "Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen. Sein Film ist die Nummer eins. Das ist wirklich unglaublich", äußerte sich sein Vater begeistert gegenüber dem Magazin People und fügte hinzu: "Er hat das absolut verdient. Er steht erst am Anfang seiner Karriere. Wir werden noch Großes von ihm sehen."

Dies ist nicht das erste Mal, dass Dennis öffentlich lobende Worte für seinen Sohn findet. Jack, der 2012 in Die Tribute von Panem erstmals auf der Leinwand zu sehen war, hat seitdem eine steile Karriere hingelegt. Sein Vater zeigte sich optimistisch, dass Jack eines Tages sowohl ihn selbst als auch Meg in Bezug auf beruflichen Erfolg übertreffen könnte. "Vielleicht wird er größer als wir beide zusammen", sagte Dennis in der Show "Who's Talking to Chris Wallace?" im Jahr 2024.

Für Jack war es früher völlig normal, berühmte Eltern zu haben. "Das fühlte sich nicht besonders anders an, als ich noch jünger war", verriet er im vergangenen Jahr in einem Gespräch mit People. Erst später sei ihm bewusst geworden, wie ungewöhnlich es sei, durch einen Haushalt mit zwei Schauspieler-Elternteilen geprägt zu werden. Jack pflegt ein inniges Verhältnis zu seinem Vater und seiner Mutter, die beide ihren Teil zu seinem Erfolg beigetragen haben. Neben Jack hat Dennis noch zwei weitere Kinder aus seiner dritten Ehe mit Kimberly Buffington: die 17-jährigen Zwillinge Zoe und Thomas. Seit 2020 ist der Schauspiel-Veteran in vierter Ehe mit Laura Savoie verheiratet und genießt diese neue Lebensphase offenbar sehr.

Getty Images Meg Ryan und Dennis Quaid im Oktober 1998

Getty Images Jack Quaid, "Scream"-Darsteller

