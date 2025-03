Jack Quaid wirbt mit lustigem Auftritt für seinen Actionfilm

Bei einem Basketballspiel der Los Angeles Clippers gegen die Sacramento Kings sorgte Jack Quaid (32), Sohn von Dennis Quaid (70) und Meg Ryan (63), am Sonntagabend für ordentlich Verwirrung und Aufsehen. Wie Fotos auf seinem Instagram-Account zeigen, erschien er in Begleitung seiner Co-Darstellerin Amber Midthunder – mit blauen Flecken, einem Verband am linken Arm und einer Armschlinge am Spielfeldrand! Doch das war nicht alles: Während des Spiels verschlechterte sich sein Zustand scheinbar immer weiter. Plötzlich trug er zusätzlich Bandagen am Kopf, eine Halskrause sowie Gipsverbände an beiden Armen und versetzte die Zuschauer damit in ratloses Erstaunen. Die Auflösung? Ein cleverer Marketing-Gag zur Bewerbung seines neuen Films "Novocaine".

In dem Actionthriller spielt Jack laut der Daily Mail einen Mann, der wegen einer seltenen Krankheit keinen Schmerz empfinden kann – ein Umstand, den er nutzt, um eine Gruppe Krimineller zu bekämpfen und seine entführte Freundin zu retten. Die spektakuläre Aktion sorgte online schnell für Begeisterung. Bilder und Videos des "verletzten" Schauspielers machten auf X die Runde, und Fans lobten die einfallsreiche Werbeidee. "Das ist eine geniale Art, einen Film zu promoten", schrieb ein Nutzer. Ein anderer scherzte: "Was für ein Einsatz für die Rolle! Ich hoffe, er hat das überlebt!" Viele äußerten sich positiv und betonten, dass die kreative Kampagne sie noch neugieriger auf den Film gemacht habe.

Jack, der seit seinem Debüt in Die Tribute von Panem eine beachtliche Filmografie aufgebaut hat, ist längst kein Unbekannter mehr in Hollywood. Dennoch bleibt er bescheiden und spricht offen über die Vorteile, die ihm als Sohn berühmter Eltern zuteilwurden. Zuletzt überzeugte er durch Rollen in Filmen wie Scream und "Oppenheimer". In "Novocaine" spielt er an der Seite von Ray Nicholson (33), dem Sohn der Hollywood-Legende Jack Nicholson (87) – ein Duo, das beweist, dass Talent auch in der nächsten Generation weiterlebt.

Getty Images Amber Midthunder und Jack Quaid, "Novocaine"-Darsteller, 2025

Getty Images Jack Quaid, "Scream"-Darsteller

