Hat es bei Jack Quaid (30) am Set gefunkt? Der Schauspieler begeistert seine Fans bereits seit zwei Staffeln in der Serie "The Boys". In der beliebten Show schlüpft er in die Rolle des Hugh Campbell Jr.. In der zweiten Staffel stieß seine Kollegin Claudia Doumit (30) als Victoria Neuman zum Cast hinzu – und machte offenbar nicht nur bei den Zuschauern Eindruck. Jack und Claudia wurden nun nämlich Hand in Hand gesichtet.

Auf Fotos, die der britischen Zeitung Daily Mail vorliegen, sind die beiden Co-Stars ganz vertraut zu sehen. Momentan wird die dritte Staffel von "The Boys" in Australien promotet und Jack und Claudia flanierten gemeinsam durch Sydney. Die Bilder entflammten sofort wilde Liebesgerüchte, denn die beiden Schauspieler gehen Hand in Hand die Straße entlang. Ein Statement zu einer möglichen Beziehung gibt es bislang allerdings nicht.

Undenkbar ist die Romanze nicht, denn Jack berichtete Promiflash schon vom Scream-Dreh, dass er am Set gerne gute Laune verbreitet. "Ich habe mich mit jedem so gut angefreundet", strahlte er damals im Interview.

