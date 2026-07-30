Single, Hotdogs, Stadiontour: So tickt Karol G privat

Karol G (35) hat im Vogue-Podcast "The Run-Through" überraschend offene Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Die kolumbianische Sängerin plauderte mit Moderatorin Chloe Malle und Gastmoderator Ignacio Murillo über ihr ideales erstes Date, ihren Beziehungsstatus und die enormen Vorbereitungen für ihre bevorstehende Welttournee. "Viajando por el Mundo Tropitour" startet am 24. Juli in Chicago und wird sie durch die USA, Lateinamerika und Europa führen.

Beim Thema Dates wurde Karol G besonders gesprächig: Als perfektes erstes Essen würde sie Hotdogs und Pommes wählen – und das, obwohl sie für die Tour seit Oktober mit einem Personaltrainer, einem Koch und einem Erholungsspezialisten an einer präzisen Ernährung arbeitet, die auf viele Kohlenhydrate, wenig verarbeiteten Zucker und sechs bis acht Nahrungsergänzungsmittel pro Mahlzeit setzt. Dating-Apps hat sie noch nie benutzt, und aktuell ist sie ohnehin Single. Auf der Bühne präsentiert sie sich in aufwendigen Kostümen von Labels wie Gucci, Roberto Cavalli (85) und Chrome Hearts – das Styling-Team passt ihre sechs Outfits alle zwei Wochen an ihre sich verändernde Körperform an.

Abseits von Musik und Mode liegt Karol G auch die soziale Arbeit ihrer Stiftung Con Cora am Herzen, die seit mehr als fünf Jahren Schulen und Stipendien finanziert sowie rechtliche Unterstützung für Frauen bietet, die von häuslicher Gewalt, Inhaftierung oder Migrationsproblemen betroffen sind. Im Podcast beschrieb sie diese Arbeit als Gegengewicht zur Leere, die öffentlicher Erfolg manchmal mit sich bringen kann. Musikalisch ist ihr engster Vertrauter ihr Vater, selbst Musiker: "Wir haben eine wirklich enge Beziehung. Ich schicke ihm noch immer Musik, wenn ich sie erstelle und Lieder schreibe. Ich sage dann: 'Pa, was denkst du über diesen Song?'", erzählte sie im Podcast.

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Getty Images Karol G, Sängerin

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Getty Images Karol G im Januar 2024

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Getty Images Karol G bei den Billboard In Music, Februar 2024

Erstes Date mit Hotdogs und Pommes – wie gefällt euch Karols Wahl? Lieben wir: unkompliziert, lecker, perfekt fürs Kennenlernen! Zu casual – für ein Date darf's schon etwas schicker sein. Ergebnis anzeigen