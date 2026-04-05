Jack Quaid warnt: "The Boys" endet in blutiger Tragödie

Jack Quaid (33) hat jetzt ein düsteres Bild für das Ende der Erfolgsserie "The Boys" gezeichnet. Als Moderator Jimmy Fallon (51) ihn bei seinem Auftritt in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" fragte, ob die Zuschauer in der fünften und finalen Staffel der Prime-Video-Serie ein Happy End erwarten können, antwortete der Schauspieler mit einem klaren "Nein". "Das wird auf keinen Fall ein märchenhaftes Ende", stellte Jack klar. Der 33-Jährige kündigte an, dass mehrere Figuren ihr Ende finden werden – welche genau, wollte er jedoch nicht verraten. "Es gibt Charaktere, ich werde nicht sagen welche, aber sie werden sterben und es ist verrückt. Es ist wirklich, wirklich krass. Und es war emotional", erklärte er.

Für Jack, der seit 2019 die Rolle des Hughie Campbell spielt, waren die Dreharbeiten zur letzten Staffel besonders bewegend. "Ich bin in der Serie oft mit Blut bedeckt. Und es war so seltsam, mit Blut und verschiedenen Substanzen bedeckt zu sein und dann auch noch emotional zu werden", erzählte er in der Show. Trotz der widrigen Umstände habe er dabei gedacht: "Ich werde das wirklich vermissen." Der Darsteller beschrieb es als "die Ehre meines Lebens" und betonte, wie sehr er die Serie und alle Beteiligten liebe. Auch seine Co-Stars haben sich bereits zum Finale geäußert: Erin Moriarty (31), die in der Serie ebenfalls eine tragende Rolle spielt, sagte gegenüber Collider, dass sie mit "gemischten" Reaktionen der Fans rechne.

Die 31-jährige Schauspielerin erklärte, dass das Ende nicht nur schockierend, sondern auch emotional werden würde. Serienschöpfer Eric Kripke (51) habe bereits gewarnt, dass in dieser Staffel niemand sicher sei. Auch Karl Urban, der Billy Butcher verkörpert, kündigte gegenüber Variety an, dass es "vom ersten Moment an" Todesopfer geben werde. Jack steht seit dem Start der Serie im Jahr 2019 an der Seite von Karl, Antony Starr (50), Erin und weiteren Darstellern vor der Kamera. Die fünfte und finale Staffel von "The Boys" startet am 8. April bei Prime Video – ein Trailer wurde bereits Anfang März veröffentlicht.

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Getty Images Jack Quaid, Schauspieler

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Imago Cast von "The Boys"

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Getty Images Erin Moriarty im Juni 2024 in Beverly Hills