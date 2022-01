Jack Quaid (29) fühlte sich während der Scream-Dreharbeiten offenbar pudelwohl. Am 13. Januar kommt der neuste Teil der Reihe endlich in die deutschen Kinos. Neben alten Gesichtern des Horrorklassikers wie beispielsweise Courteney Cox (57), Neve Campbell (48) oder David Arquette (50) kommen im fünften Film des Franchise auch einige Neuzugänge zu der Besetzung hinzu. Im Promiflash-Interview schwärmte Jack nun regelrecht von seinen Schauspielkollegen.

"Es war echt unglaublich. Es ist großartig, so talentierten und freundlichen Menschen bei der Arbeit zuzuschauen. Sie sind echt die nettesten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte", begann der in Los Angeles geborene Darsteller zu berichten. So sei Neve, die auch in der neuen Fortsetzung die Rolle der Sidney Prescott übernehmen wird, unglaublich nett, zuvorkommend und liebevoll. "Courteney ist so witzig und sie hat uns immer zu Dingen eingeladen, während wir gedreht haben, was sie nicht musste. Sie ist einfach so unglaublich toll. Und David ist echt so süß", berichtete Jack. Mit dem 50-Jährigen sei er sogar wandern gewesen.

"Sie sind einfach die besten Leute, um eine neue Generation am 'Scream'-Set willkommen zu heißen", schwärmte Jack gegenüber Promiflash weiter von seinen Co-Stars. Aus diesem Grund schätze er sich auch sehr glücklich, mit der Originalbesetzung zusammengearbeitet zu haben. "Sie waren echt so unglaublich nett und cool", versicherte der 29-Jährige erneut.

Landmark Media Press and Picture Plakat zu "Scream 5" mit Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Marley Shelton und Jack Quaid

Alex J. Berliner/ABImages Die Besetzung von "Scream 5" im Januar 2022

Getty Images Jack Quaid, Schauspieler

