Cate Blanchett unterrichtet für ein Jahr Theater in Oxford

Cate Blanchett (57) tauscht für ein Jahr die Filmsets gegen Hörsäle: Die Oscarpreisträgerin wird im akademischen Jahr 2026/27 als Gastprofessorin an der traditionsreichen University of Oxford lehren. Am St Catherine’s College übernimmt Cate den Bereich zeitgenössisches Theater und wird dort mit Studierenden in direkten kreativen Austausch gehen, wie die BBC nun bestätigt. Die Hollywoodikone ist schon jetzt begeistert von ihrer neuen Aufgabe. "Die Gastprofessur ist für mich eine spannende Gelegenheit, in einen direkten, intensiven und kreativen Dialog mit der nächsten Generation von Denkern und kreativen Machern zu treten", erklärt sie.

In ihrem Statement betonte Cate auch, was Kunst für sie bedeutet: "Kunst bricht die Grenzen und Schranken unserer Vorstellungskraft auf; sie stellt Fragen, und das Spielen mit ihr und das Sezieren von ihr erweitert und hinterfragt unsere gegenwärtige Realität." Parallel zur Lehrtätigkeit ist sie auch weiterhin, wenn auch eingeschränkt, auf der Leinwand aktiv: Gemeinsam mit Selena Gomez (33) steht sie für einen neuen Film von Regisseur Brady Corbet vor der Kamera. Beim diesjährigen Filmfestival in Cannes meldete sich Cate zudem mit einer klaren Aussage zur Me-Too-Bewegung zu Wort. Gegenüber der BBC erklärte sie, die Bewegung sei "sehr schnell erstickt worden." "Es gibt viele Menschen mit Plattformen, die mit relativer Sicherheit sprechen und sagen können: Das ist mir passiert – und die sogenannte durchschnittliche Frau auf der Straße sagt ebenfalls #MeToo. Warum wird das zum Schweigen gebracht?", so die Australierin.

Cate ist seit 1997 mit dem Drehbuchautor und Theaterproduzenten Andrew Upton verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Das Paar war von 2008 bis 2013 gemeinsam künstlerische Leiterin und Leiter des Sydney Theatre Company. Diese Erfahrung in der Theaterleitung dürfte ihr nun zugutekommen, wenn sie ihr Wissen an die Studierenden in Oxford weitergibt. In ihrer Karriere hat Cate neben zahlreichen Filmrollen immer wieder auch auf der Theaterbühne gestanden. 2017 erhielt sie für ihr Broadway-Debüt im Stück "The Present" eine Nominierung für den begehrten Tony-Award. Cate gilt als eine der vielseitigsten Schauspielerinnen ihrer Generation.

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Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin

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Getty Images Königin Camilla, Lesley Manville und Cate Blanchett im Februar im Buckingham Palace

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Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Oscar als Beste Nebendarstellerin für "The Aviator" bei den 77. Academy Awards 2005 im Kodak Theatre

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