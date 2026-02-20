Wegen der Fledermäuse: Cate Blanchetts Villa bleibt dunkel

Die Schauspielerin Cate Blanchett (56) träumt vom beleuchteten Gartenparadies auf ihrem Grundstück in Cornwall. Deshalb hatte sie beim Cornwall Council einen Antrag gestellt, um vier verschiedene Arten von Beleuchtungsanlagen installieren zu dürfen. Doch ihre Pläne, das Haus und den Garten in Szene zu setzen, könnten nun an Fledermäusen scheitern, die in der Gegend heimisch sind. Laut The Sun sieht ein Ökologe, der im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hinzugezogen wurde, gleich mehrere der geplanten Lampentypen kritisch – sie entsprächen nicht den Vorgaben, die zum Schutz der Fledermäuse im Gebiet gemacht wurden, heißt es in seinem aktuellen Gutachten.

Cate hatte im Jahr 2020 das Grundstück mit einem alten Steinhaus gemeinsam mit ihrem Ehemann Andrew Upton erworben. Das ursprüngliche Anwesen im Wert von 1,9 Millionen Euro wurde abgerissen, um Platz für ein ultramodernes Heim zu schaffen. Im Jahr 2022 hatte der Verwaltungsrat dem Paar bereits eine Baugenehmigung erteilt, allerdings unter der Bedingung, dass ein Beleuchtungsplan den Richtlinien des Bat Conservation Trust entsprechen muss. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2021 wurde festgestellt, dass Fledermäuse im gesamten Gebiet auf Nahrungssuche gehen. In ihrem neuen Antrag wollten Cate und Andrew nun acht auf Pfählen montierte Wegbeleuchtungen, drei Strahler unter Bäumen, drei niedrige Stufenlichter und vier Wandleuchten installieren lassen.

Das Paar hat neben der Beleuchtung auch Pläne für umfangreiche Landschaftsgestaltung eingereicht. Diese umfassen unter anderem die "Massenbepflanzung" von Olearia-Sträuchern, Grasnelken und Ziergräsern sowie das Verteilen von kornischen Findlingen. Zudem sollen Terrassen aus Hartholz neben dem Haus installiert werden, eine Rasenzufahrt mit Betonstabilisierung und Stufen aus kornischem Granit, die zum Haus führen. Cate ist nicht nur für ihre schauspielerischen Leistungen bekannt, sondern auch für ihr soziales Engagement. Sie ist als globale Goodwill-Botschafterin für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen tätig und wurde kürzlich mit der Ehrenbürgerwürde der City of London ausgezeichnet.

Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Bambi, November 2025

Getty Images Cate Blanchett, australische Schauspielerin

Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Oscar als Beste Nebendarstellerin für "The Aviator" bei den 77. Academy Awards 2005 im Kodak Theatre