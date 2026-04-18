Martha Stewart schwärmt: Cate Blanchett ist "großartig"

Martha Stewart (84) bekommt ein Biopic – und die Unternehmerin ist von der Wahl ihrer Darstellerin begeistert. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Cate Blanchett (56) die Lifestyle-Ikone in dem geplanten Film "Good Thing" verkörpern wird. Gegenüber People äußerte sich Martha zu der Neuigkeit: "Alles, was ich weiß, ist, dass Cate Blanchett vertraglich verpflichtet wurde, Martha in einem Film namens 'Good Thing' zu spielen", so die 84-Jährige. Über die Casting-Entscheidung selbst kann sie sich nur freuen: Die "Ocean's 8"-Darstellerin sei schlicht "großartig", findet die 84-Jährige.

Was die genauen Details des Films angeht, tappt die Unternehmerin nach eigenen Angaben noch im Dunkeln. Den Filmtitel "Good Thing" hat die Produktion übrigens in Anlehnung an Marthas geflügeltes Sprichwort "It's a good thing" gewählt. Regie führen wird Janicza Bravo, bekannt für den Film "Zola". Cate selbst hat sich bislang noch nicht zu ihrer Rolle geäußert. Laut Martha hätten aber "viele Schauspielerinnen" Interesse daran gezeigt, sie in irgendeinem Projekt zu spielen.

Für sie ist das Biopic nur eine von vielen aktuellen Neuigkeiten. Kürzlich eröffnete sie ihr zweites Restaurant, The Bedford by Martha Stewart, im Foxwoods Casino im US-Bundesstaat Connecticut. Den Eröffnungs-Bash feierte sie mit Freunden wie 50 Cent (50) und Christie Brinkley (72). Dazu brachte sie eine eigene Küchengeräte-Linie auf den Markt – entstanden in Zusammenarbeit mit The Cookware Company und mit allem von Toastern bis hin zu Küchenmaschinen. Und im Mai erscheint mit "The Martha Way" ihr neues Ratgeberbuch, das laut einem Statement, das sie zuvor mit People geteilt hatte, eine "definitive Meisterklasse in der Veredelung des Alltags" darstellen soll.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Martha Stewart und Cate Blanchett

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Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin

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Getty Images Martha Stewart, 2023