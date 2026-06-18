Olivia Wilde packt über Beziehung mit Harry Styles aus

Mehr als drei Jahre nach ihrer Trennung hat Olivia Wilde (42) jetzt erstmals offen über ihre Beziehung mit Harry Styles (32) gesprochen. Im Podcast "Call Her Daddy" erinnerte sich die Schauspielerin und Regisseurin vor Kurzem an die gemeinsame Zeit mit dem Sänger und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrer Liebe. "Wir hatten die schönste Beziehung. So süß und so wunderschön und wirklich sehr häuslich und freundlich und liebevoll", sagte sie. Gleichzeitig gestand sie, dass die Romanze damals für viel Aufregung gesorgt habe – vor allem wegen des Altersunterschieds zwischen den beiden.

"Es hat die Leute wirklich aufgewühlt. Das war verrückt, ich weiß nicht, wie viel ich das bis heute verstehe. Die Leute waren verdammt nochmal wütend", so Olivia offen. Sie vermutet, dass auch die parasoziale Beziehung mancher Fans zu Harry eine Rolle gespielt haben könnte. Trotz des öffentlichen Drucks hätten die beiden aber eine Art Schutzblase für sich gefunden. "Ich glaube, wir haben in dieser kleinen Blase gelebt und das Urteil ist nie wirklich in diese Blase eingedrungen – das war ein Wunder und ein Beweis dafür, dass wir das gemeinsam geschafft haben", erklärte sie. Harry und Olivia hatten sich gegen Ende 2020 am Set des Films "Don't Worry Darling" kennengelernt und waren fast zwei Jahre lang zusammen, ehe sie sich im November 2022 einvernehmlich trennten. Als Gründe für das Ende galten Harrys weltweite Tourneen und Olivias Fokus auf ihre Kinder in Los Angeles.

Olivia hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Partner Jason Sudeikis (50) – Sohn Otis und Tochter Daisy. Zuletzt wurde sie mit Caspar Jopling (34) gesichtet, dem Ex-Mann von Sängerin Ellie Goulding (39). Harry hingegen hat inzwischen ebenfalls eine neue Liebe gefunden: Der 32-Jährige ist mit der Schauspielerin Zoe Kravitz (37) verlobt.

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Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

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BeautifulSignatureIG / SplashNews / ActionPress Harry Styles und Olivia Wilde

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UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York