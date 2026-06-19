Paramount plant großes Comeback: "Transformers" kehrt zurück

Die Transformers kehren auf die große Leinwand zurück – und diesmal gleich in mehreren neuen Projekten. Wie TheWrap berichtet, entwickelt Paramount derzeit mindestens zwei neue Realfilm-Abenteuer rund um die wandlungsfähigen Robo-Aliens. Eines davon wird von Jason Fuchs geschrieben, der zuletzt als Autor der Serie "Es: Welcome to Derry" bekannt wurde. Produzent Lorenzo di Bonaventura ist wieder mit von der Partie, ebenso Steven Spielberg (79) als ausführender Produzent.

Über den genauen Inhalt von Fuchs' Drehbuch ist bislang noch nichts bekannt. Parallel dazu arbeitet Derek Connolly, Autor von "Jurassic World", an einem Skript für ein Crossover der "Transformers"- und "G.I. Joe"-Filmreihen. Dieses Projekt knüpft direkt an die Post-Credit-Szene von "Transformers 7: Aufstieg der Bestien" an, in der der Figur Noah Diaz ein Job bei G.I. Joe angeboten wurde. Anthony Ramos (34) soll seine Rolle als Noah in dem Crossover erneut verkörpern. Welches der Projekte letztendlich als Nächstes in die Kinos kommt, steht laut dem Bericht noch nicht fest.

Die "Transformers"-Reihe gehört seit Jahren zu den einträglichsten Franchises Hollywoods. Insgesamt hat sie bisher um die viereinhalb Milliarden Euro an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Zuletzt war mit "Transformers 7: Aufstieg der Bestien" allerdings das bis dato schwächste Ergebnis der Live-Action-Reihe zu verzeichnen: Der Film brachte es auf ein weltweites Einspielergebnis von rund 380 Millionen Euro. Der animierte Ableger "Transformers One" kam sogar nur auf knapp 122 Millionen Euro – erhielt dafür aber vergleichsweise starke Kritiken.

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Getty Images Transformers One: Bei der Europa-Premiere in London

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Getty Images Steven Spielberg

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©Paramount Mark Wahlberg, "Transformers"-Szene