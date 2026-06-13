Dieser Action-Hitfilm trieb Stephen King aus dem Kinosaal

Stephen King (78) ist als Meister des Horrors bekannt – doch es war kein Gruselfilm, der den Autor einst aus dem Kinosaal trieb, sondern ein Sci-Fi-Actionkracher. Wie er auf X enthüllte, verließ er als Erwachsener genau einmal vorzeitig ein Kino: bei Michael Bays (61) "Transformers" aus dem Jahr 2007. Anlass war laut Filmstarts ein Tweet eines Kollegen, der berichtete, er habe das Kino während "Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter" verlassen – woraufhin Stephen mit seiner eigenen Kinofluchterfahrung konterte.

Als einige Fans fragten, ob Stephen vielleicht den "Transformers"-Animationsfilm von 1986 gemeint haben könnte, stellte er unmissverständlich klar: "Michael Bay. Der erste." Also tatsächlich jener Blockbuster mit Shia LaBeouf (40) und Megan Fox (40) in den Hauptrollen. Warum genau ihm der Film so missfiel, dass er den Saal verließ, erklärte er dabei nicht näher. "Transformers" war trotz Stephens vorzeitigem Abgang ein riesiger Kassenerfolg. Der Film spielte weltweit umgerechnet 611 Millionen Euro ein und landete in den USA mit 275 Millionen Euro auf dem dritten Platz der Jahres-Charts.

In seinem Posting fragte Stephen seine Follower auch, bei welchen Filmen sie selbst schon aus dem Kino gegangen sind. In den Antworten musste der Bestsellerautor einstecken, dass einige Fans gestanden, bei "Der dunkle Turm" den Saal verlassen zu haben – also ausgerechnet bei der Verfilmung einer seiner bekanntesten Romanreihen. Stephen zeigt sich seit Jahren offen dafür, auch über weniger gelungene Adaptionen seiner Werke zu sprechen und verriet in der Vergangenheit zudem, was sein absoluter Lieblingsfilm ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen King, Autor

Anzeige Anzeige

Imago Megan Fox und Shia LaBeouf in "Transformers"

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Bay bei der Premiere von "A Quiet Place Part II"