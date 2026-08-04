Gigi Hadid und Bradley Cooper sorgen mit Ringen für Wirbel

Gigi Hadid (31) und Bradley Cooper (51) haben diese Woche in Paris für mächtig Aufsehen gesorgt: Beide wurden beim gemeinsamen Spaziergang mit schmalen Ringen am linken Ringfinger fotografiert. Die Bilder veröffentlichte das Portal Page Six, das auch Bradleys sowie Gigis Vertreter um eine Stellungnahme gebeten hat – bislang ohne Antwort. Seitdem rätseln Fans und Medien gleichermaßen, ob das Paar heimlich den Bund fürs Leben geschlossen hat.

Zuletzt waren die beiden gemeinsam bei der Hochzeitsfeier von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am Madison Square Garden in New York gesehen worden, bevor es für sie offenbar gemeinsam nach Paris ging – wo Bradley derzeit an einem Prequel zu "Ocean's Eleven" dreht. Das Paar ist seit Oktober 2023 zusammen, damals wurden sie erstmals gemeinsam beim Abendessen in New York City gesichtet. Im Mai 2025 wurden sie schließlich auch auf Instagram offiziell, als Gigi ein Foto veröffentlichte, auf dem sie ihn küsst. Kurz darauf soll laut Page Six ein Insider ausgeplaudert haben, dass Bradley "eine Ehe und Kinder mit Gigi in Betracht zieht".

Gigi sprach erst im März 2025 in einem Interview mit dem Magazin Vogue offen über ihre Beziehung und beschrieb sie als "sehr romantisch und glücklich". "Den Punkt zu erreichen, an dem man weiß, was man in einer Beziehung möchte und verdient, ist entscheidend", sagte sie. "Und dann jemanden zu finden, der an einem Punkt in seinem Leben ist, an dem er weiß, was er möchte und verdient. Und ihr beide arbeitet getrennt voneinander daran, zusammenzukommen und der bestmögliche Partner zu sein", so das Model weiter. Beide bringen jeweils eine Tochter aus früheren Beziehungen mit: Gigi hat Tochter Khai mit ihrem Ex Zayn Malik (33), Bradley hat Tochter Lea mit dem Model Irina Shayk (40).

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Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

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Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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action press / Nassou.fr / BACKGRID Bradley Cooper und Gigi Hadid im Juni 2025