Nach Ausstieg: ENHYPEN planen ihr erstes Comeback zu sechst

ENHYPEN machen den nächsten großen Schritt: Die K-Pop-Band bereitet derzeit ein Comeback für August vor und kehrt damit in wenigen Wochen mit neuer Musik zurück. Das bestätigte die Agentur BELIFT LAB jetzt gegenüber Dispatch. "ENHYPEN arbeitet auf eine Veröffentlichung im August hin", teilte das Unternehmen mit. Weitere Einzelheiten sollen demnach später in einer offiziellen Mitteilung folgen. Für die Gruppe ist das besonders bedeutend, denn es wird das erste Album als sechsköpfiges Team sein. Im März hatte ENHYPEN den Ausstieg von Heeseung bekannt gegeben und sich anschließend neu aufgestellt. Nun steht also das erste musikalische Kapitel nach dieser Veränderung an.

Damit melden sich ENHYPEN rund sieben Monate nach ihrem vergangenen Comeback zurück. Gleichzeitig setzt die Band damit ihren starken Lauf in diesem Jahr fort. Ihr siebtes Mini-Album "THE SIN: VANISH" verkaufte sich mehr als 2,07 Millionen Mal und erreichte damit den Status eines Doppelmillionensellers. Die Platte eröffnete außerdem die "THE SIN"-Reihe, mit der ENHYPEN ihre Vampir-Storyline weiter ausbauen. Dieses Konzept gehört seit dem Debüt fest zur Identität der Gruppe und traf erneut den Nerv vieler Fans auf der ganzen Welt. Das neue Album dürfte genau dort anknüpfen und die aktuelle Phase der Band weiterführen.

Auch abseits des Studios sind ENHYPEN derzeit voll im Einsatz. Die Musiker befinden sich aktuell mitten in ihrer Welttournee "BLOOD SAGA", die in den kommenden Wochen weitergeht. Im Juli stehen zunächst Konzerte in Südamerika und Nordamerika auf dem Plan. Danach folgen Auftritte in Macau sowie eine Tour durch vier große Domes in Japan. Die Band ist damit parallel zu den Vorbereitungen auf das August-Comeback rund um den Globus unterwegs. Für ENGENEs wird der Sommer damit besonders intensiv, denn auf neue Musik folgen gleichzeitig zahlreiche große Live-Shows.

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Getty Images Ni-ki, Jake, Heeseung, Jungwon, Sunghoon, Sunoo und Jay von Enhypen bei Maison Enhypen: Los Angeles im NYA-East, präsentiert von Spotify

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Imago Heeseung, Ex-Mitglied der K-Pop-Gruppe ENHYPEN

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Getty Images Enhypen bei ihrem Auftritt auf dem Coachella 2025 in Kalifornien

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