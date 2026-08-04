Tate McRae krönt ihr Festival-Wochenende mit Goldbad

Tate McRae (23) hat sich gerade eines der anspruchsvollsten Wochenenden ihrer bisherigen Karriere abgeliefert: Die kanadische Popsängerin stand innerhalb von nur zwei Tagen gleich auf zwei großen Festivalhauptbühnen. Am Samstag heizte sie beim Osheaga-Festival in Montreal ein, am darauffolgenden Tag folgte dann der Headliner-Auftritt beim Lollapalooza in Chicago. Gegenüber dem Magazin Vogue beschrieb sie das Ganze als Erfüllung eines langgehegten Traums: "Das Lollapalooza gehört zu den Festivals, von denen ich schon immer geträumt habe. Jetzt als Headlinerin zurückzukommen, fühlt sich ehrlich gesagt unglaublich unwirklich an. Das Headlinen ist ein riesiger Meilenstein für mich, und ich wollte wirklich, dass dieser Auftritt sich wie ein Erlebnis anfühlt, an das sich die Leute erinnern werden."

Für die Bühnenauftritte arbeitete Tate eng mit Kreativdirektor Ludovic de Saint Sernin zusammen. Die gemeinsame Planung startete mit einem Treffen in Paris, bei dem die Sängerin, Sernin und ihr Image-Direktor Ignacio Muñoz die visuelle Welt der Shows entwickelten. Statt auf auffällige, extravagante Designs zu setzen, entschieden sie sich für cleane, minimalistische Looks: Gerippte Corsagen-Tops, tief sitzende Hosen und Miniröcke prägten das Bild auf der Bühne. "Ich wollte, dass die Kleidung leicht, frisch und scharf wirkt", so Tate gegenüber Vogue. Dazu kamen ihre präzisen Choreografien und Hits wie "greedy" und "sports car". Den spektakulärsten Moment lieferte sie beim Osheaga-Finale: Am Ende des Auftritts tauchte sie sich in Goldfarbe. "Das Finale war definitiv mein Lieblingsmoment. Mit dem Goldbad den Abend zu beenden, hat sich so unwirklich angefühlt – das war eine dieser Ideen, die sich zunächst ein bisschen verrückt anhörten, und dann zu sehen, wie sie vor diesem Publikum tatsächlich zum Leben erwacht ist, war so ein tolles Gefühl", beschreibt sie den Moment.

Doch nach dem Festivaldoppelpack gönnt Tate sich keine lange Pause. "Ich gehe ziemlich direkt wieder in den Kreativmodus", verriet die Sängerin dem Magazin Vogue über ihre weiteren Pläne für den Sommer. Auf konkrete Details ließ sie sich nicht ein, streute aber einen Teaser: "Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, an etwas zu arbeiten, worüber ich wirklich aufgeregt bin. Der Rest meines Sommers wird definitiv sehr arbeitsreich sein. Ich freue mich wirklich darauf, dass alle sehen können, woran ich gearbeitet habe – hoffentlich bald." Tate, die am 10. Juli ihren 23. Geburtstag feierte, stammt aus Kanada und hat sich in den vergangenen Jahren mit eingängigen Hits und mitreißenden Live-Shows international einen Namen gemacht.

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Getty Images Tate McRae, Dezember 2025

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Instagram / tatemcrae Tate McRae beim Lollapalooza in Chicago 2026

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Imago Tate McRae performt bei den MTV Video Music Awards 2025