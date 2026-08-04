Star-Aufgebot: Diese Promis verstärken "Die Mumie"-Cast

Hollywood gräbt seinen beliebtesten Sandkasten wieder aus: Für das große Comeback von "Die Mumie" hat sich Universal Pictures ein echtes Star-Aufgebot gesichert. Wie Deadline berichtet, stößt Numan Acar (51) zum Kultfranchise und gesellt sich damit zu einer ganzen Riege bekannter Gesichter. Denn auch Kevin J. O'Connor und Oded Fehr, die Fans schon aus den Filmen der späten Neunziger kennen, sind wieder mit von der Partie. An der Spitze des Abenteuers steht erneut Brendan Fraser (57), der ab Oktober 2027 noch einmal als Draufgänger Rick O'Connell über die Kinoleinwände jagen soll – unterstützt von seinen vertrauten Filmkollegen Rachel Weisz (56) und John Hannah sowie Neuzugang Michael Johnston.

Zur Handlung des neuen Gruselabenteuers schweigt das Studio bislang, nur so viel ist klar: Die Produzenten knüpfen wieder an die ikonische Monsterfigur aus den frühen Tagen von Universal an. Kevin, der in "Die Mumie" von 1999 den windigen Beni Gabor spielte, und Oded, der als Anführer der geheimen Medjai-Krieger zum Fanliebling wurde, sollen dem Reboot treu bleiben. Welche Rolle Numan übernimmt, wird dagegen noch streng geheim gehalten. Hinter der Kamera steht diesmal das Regieduo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, das als Radio-Silence-Team bereits mit Horrorhits auf sich aufmerksam gemacht hat. Das Drehbuch stammt von David Coggeshall, und der US-Kinostart ist bereits fest für den 15. Oktober 2027 geblockt.

Für Numan ist der Sprung in das Abenteuer-Franchise ein weiterer Schritt auf seinem Weg vom europäischen Charakterdarsteller zum gefragten Gesicht in großen US-Produktionen. Der türkisch-deutsche Schauspieler machte sich beim amerikanischen Publikum vor allem als Hassaim Haqqani in der Serie "Homeland" einen Namen und stand zuletzt für Formate wie "Young Sherlock" und "Legends" vor der Kamera. Kevin blickt unterdessen auf eine lange Karriere mit Rollen in Filmen wie "There Will Be Blood" oder "Van Helsing" zurück, während Oded die Fans nicht nur aus "Die Mumie", sondern auch aus zahlreichen Serien kennen. Für die drei Schauspieler bedeutet das Wiedersehen am Mumien-Set nun auch ein Wiederanknüpfen an frühere gemeinsame Drehzeiten – und für die treuen Anhänger des Franchise ein Wiedersehen mit bekannten Filmgesichtern, die einst für kultige Abenteuerstimmung sorgten.

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United Archives GmbH Brendan Fraser und Rachel Weisz in "Die Mumie"

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Getty Images Numan Acar bei der "Aladdin"-Premiere in Hollywood im Mai 2019

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United Archives GmbH Brendan Fraser, John Hannah, Rachel Weisz, Freddie Boath in "Die Mumie"