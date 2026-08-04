Role Model bestätigt jetzt seine Romanze mit Dakota Johnson

Jetzt ist es offiziell: Role Model (29) und Dakota Johnson (36) sind ein Paar. Im Interview mit Nylon bestätigte der Sänger jetzt seine Beziehung mit der Schauspielerin und sprach zugleich über neue Musik. Im Mittelpunkt steht dabei sein kommendes Album "Chuck Timely & The Hourglass", das am 7. August erscheinen soll. Auch Dakota ist darauf zu hören: Für den Song "Love I You" sprang sie laut Role Model spontan im Studio ein. Zuvor waren die beiden in den vergangenen Monaten immer wieder gemeinsam in Los Angeles gesehen worden, jetzt machte der Musiker die Romanze selbst öffentlich und gab seinen Fans damit endlich Klarheit.

Im Gespräch mit dem Magazin erzählte Role Model, dass Dakota ganz ungeplant zu ihrem Gastauftritt gekommen sei. "Dakota kam eines Tages ins Studio, und Mason meinte: 'Warum machst du es nicht?'", berichtete er über die Idee seines Gitarristen und Produzenten Mason Stoops. Erst habe er gezögert und klargemacht: "Stopp! Wir mischen Arbeit und Beziehung nicht." Dakota habe sich davon aber nicht abhalten lassen. "Sie sagte: 'Ich mach's' und stand sofort auf, ging in die Booth und hat es besser hinbekommen, als wir es uns hätten vorstellen können", schilderte er gegenüber Nylon. In Mitschnitten aus einem intimen Konzert in Chicago war die neckische Dynamik des Tracks bereits zu hören: Auf seine Zeilen reagiert Dakota mit Sprüchen wie "Das sagst du zu jedem" oder "Oh, du hältst dich wohl für etwas Großes?". Gerade diese flirty Chemie wird in den sozialen Medien von vielen Fans gefeiert.

Trotz der offiziellen Bestätigung will Role Model sein Privatleben nicht komplett ausbreiten. "Ich habe gelernt, die Dinge bei der Musik zu belassen", sagte er im Nylon-Interview. Sonst habe das Internet sofort seinen Spaß daran, denn: "Jeder ist ein Detektiv." Schon seit Januar hatten gemeinsame Auftritte der beiden für Spekulationen gesorgt, später wurden sie auch bei weiteren Abenden in Los Angeles zusammen gesehen. Dakota war zuvor mehrere Jahre mit Chris Martin (49) liiert, während Role Model in der Vergangenheit mit Emma Chamberlain (25) in Verbindung gebracht wurde. Neben der Liebes-News sprach der Sänger im Interview auch sehr offen über sein Innenleben und verriet, dass er inzwischen eine Therapie begonnen habe.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Role Model und Dakota Johnson

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Getty Images Role Model, September 2025

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Getty Images Dakota Johnson beim Dinner der Kering Foundation, September 2025