Mit Livestream und Promigästen: Glen Hansard wurde beerdigt

Irland hat am Dienstag in der St. Patrick's Cathedral in Dublin Abschied von Glen Hansard (†56) genommen. Die Kathedrale war bereits 90 Minuten vor Beginn der Trauerfeier bis auf den letzten Platz gefüllt – mehr als 40.000 Menschen verfolgten die Zeremonie zusätzlich per Livestream auf YouTube. Unter den Trauergästen befanden sich zahlreiche Musikgrößen: Bono (66) und The Edge (64) von U2, Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder, Hozier (36) sowie Imelda May, die Glen seit 35 Jahren freundschaftlich verbunden war. Auch Glens Ex-Partnerin und Oscar-Kollegin Markéta Irglová sowie Schauspieler wie Steve Coogan und Chris O'Dowd (46) waren gekommen, um dem Musiker die letzte Ehre zu erweisen.

Die Trauerfeier war von Musik, Poesie und persönlichen Worten geprägt. Glens Witwe, die finnische Dichterin Maire Saaritsa, dankte unter Tränen ihrem verstorbenen Mann "für das Leben, das wir geteilt haben, Seite an Seite auf der Suche nach Wahrheit und Schönheit" – und fand diese nach eigenen Worten in ihrem gemeinsamen dreijährigen Sohn Christy. Glens jüngerer Bruder Richard beschrieb ihn als "mehr als einen großen Bruder – er war eine Vaterfigur" und erinnerte daran, wie alles an Küchentischen in Ballymun und Killester begann. Bono trug U2s Song "A Beautiful Day" vor und ließ die Gemeinde mitsingen, Eddie Vedder und Markéta Irglová performten Glens "The Song of Good Hope". Den Abschluss bildete eine gemeinsame Aufführung von Bob Dylans (85) "Forever Young", in die die gesamte Trauergemeinschaft einstimmte. Anschließend verließ der Sarg – ein Weidenkorb, bedeckt mit Laub und Grün – die Kathedrale unter stehenden Ovationen, begleitet von einem Pferdefuhrwerk Richtung Mount Jerome Cemetery für eine private Beisetzung.

Glen Hansard war am 29. Juli im Alter von 56 Jahren nach einem Motorradunfall in Dublin gestorben. Neben seiner Arbeit als Frontmann der Band The Frames und seinem Oscar-Gewinn 2008 für den Song "Falling Slowly" aus dem Film "Once" war er auch für sein soziales Engagement bekannt: Seit 2010 veranstaltete er jedes Jahr an Heiligabend einen Benefiz-Busk in der Dubliner Innenstadt, bei dem er Geld für Obdachlose sammelte – prominente Musiker wie Sinéad O'Connor (†56) und Shane McGowan standen dabei regelmäßig mit ihm auf der Straße. Im Vorfeld der Beisetzung hatten bereits mehr als 11.000 Menschen bei einer öffentlichen Totenwache in Dublin Abschied von ihm genommen. Die Familie bat statt um Blumen um Spenden an die Simon Community und Ukrainian Action Ireland.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Sarg von Glen Hansard wird zur St. Patrick’s Cathedral in Dublin getragen

Anzeige Anzeige

Getty Images Maire Saaritsa verlässt die Trauerfeier für Glen Hansard an der St Patrick’s Cathedral in Dublin

Anzeige Anzeige

Getty Images Trauernde vor St. Patrick’s Cathedral beim Begräbnis von Glen Hansard in Dublin

Getty Images Beerdigung von Glen Hansard in Dublin: Steve Coogan vor St Patrick’s Cathedral, 4. August 2026

Getty Images Beerdigung von Glen Hansard in Dublin: Hozier vor St Patrick’s Cathedral, 4. August 2026

Getty Images Imelda May bei der Trauerfeier für Glen Hansard an der St Patrick’s Cathedral in Dublin

Getty Images Der Sarg von Glen Hansard verlässt St Patrick's Cathedral in Dublin

Getty Images Der Sarg von Glen Hansard verlässt St. Patrick’s Cathedral in Dublin

Getty Images Trauergäste vor St Patrick's Cathedral beim Begräbnis von Glen Hansard in Dublin